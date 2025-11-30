Венецуела гневно реагираше на изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека воздушниот простор околу земјата треба да се смета за затворен. Министерството за надворешни работи на земјата ги нарече коментарите на Трамп уште една екстравагантна, нелегална и неоправдана агресија против венецуелскиот народ.

САД немаат законско овластување да го затворат воздушниот простор на друга земја, а венецуелската изјава го обвини Трамп за упатување колонијалистичка закана.

САД го изградија своето воено присуство во областа и извршија најмалку 21 напад врз бродови за кои велат дека превезувале дрога, при што загинаа повеќе од 80 лица. Не обезбедија докази, а венецуелскиот претседател Николас Мадуро вели дека потезите на САД се обид да го соборат од власт.

Трамп напиша на Truth Social: „До сите авиокомпании, пилоти, дилери на дрога и трговци со луѓе, ве молам, размислете воздушниот простор над и околу Венецуела да биде целосно затворен“.

Белата куќа не одговори веднаш на барањето на Би-Би-Си за коментар.

Со зголемувањето на заканите од Трамп, некои демократски и републикански членови на Конгресот на САД изразија лутина што тој не побарал одобрение од законодавната власт.

„Неодговорните постапки на Трамп кон Венецуела ја туркаат Америка сè поблиску до уште една скапа странска војна“, објави високиот демократ во Сенатот, Чак Шумер, на X во неделата.

„Според нашиот устав, Конгресот има единствена моќ да објави војна“.

Републиканската претставничка Марџори Тејлор Грин, до неодамна близок сојузник на Трамп, рече: „Потсетник, Конгресот има единствена моќ да објави војна“.

Коментарите на Трамп доаѓаат само неколку дена откако Федералната администрација за воздухопловство на САД (FAA) ги предупреди авиокомпаниите за зголемена воена активност во и околу Венецуела, што доведе до тоа неколку големи авиокомпании да ги суспендираат летовите таму. Каракас потоа им ги поништи правата за полетување и слетување.

Министерството за надворешни работи на Венецуела ги повика меѓународната заедница, суверените влади на светот, ОН и релевантните мултилатерални организации цврсто да го отфрлат овој неморален чин на агресија, во соопштение во саботата.

Истиот ден, војската на Венецуела спроведе вежби по крајбрежните области, а државната телевизија прикажуваше маневрирање на противвоздушно оружје и друга артилерија.

САД го распоредија најголемиот носач на авиони во светот, „УСС Џералд Форд“, и околу 15.000 војници во близина на Венецуела.

Тие инсистираа дека распоредувањето – најголемото од страна на САД во регионот откако ја нападнаа Панама во 1989 година – е за борба против трговијата со дрога.

Трамп во четвртокот предупреди дека напорите на САД за запирање на трговијата со дрога од Венецуела по копно ќе започнат многу наскоро.

Венецуелската влада верува дека целта на САД е да го соборат левичарскиот Мадуро, чиј реизбор минатата година беше осуден од венецуелската опозиција и многу нации како наместен.

Колегата левичарски претседател Густаво Петро од Колумбија – кој исто така се соочи со санкции од САД – рече дека верува оти САД користат насилство за да доминираат во Латинска Америка, иако другите лидери во регионот го поздравија ставот на Трамп.

САД, исто така, го означија Картел де лос Солес, или Картел на Сонцето – група за која тврдат дека е предводена од Мадуро – како странска терористичка организација.

Означувањето на организацијата како терористичка група им дава на американските агенции за спроведување на законот и воените агенции пошироки овластувања да ја таргетираат и разбијат.

Министерството за надворешни работи на Венецуела категорично, цврсто и апсолутно го отфрли означувањето.