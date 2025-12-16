Американскиот претседател Доналд Трамп поднесе тужба од 5 милијарди долари против Би-Би-Си поради уредување на неговиот говор од 6 јануари 2021 година во документарецот „Панорама“. Трамп го обвини емитувачот за клевета и за кршење на законот за трговски практики, според судските документи поднесени во Флорида.

Би-Би-Си му се извини на Трамп минатиот месец, но ги отфрли неговите барања за надомест и не се согласи дека постои каква било основа за тужба за клевета.

Адвокатскиот тим на Трамп ја обвини Би-Би-Си дека го клеветила со намерно, злонамерно и измамничко манипулирање на неговиот говор. Би-Би-Си сè уште не одговорила на тужбата.

Трамп минатиот месец изјави дека планира да ја тужи Би-Би-Си за документарецот, кој се емитуваше во Велика Британија пред изборите во САД во 2024 година.

„Мислам дека морам да го направам тоа“, им рече Трамп на новинарите за своите планови. „Тие измамија. Ги сменија зборовите што излегуваа од мојата уста“.

Во својот говор на 6 јануари 2021 година, пред немирите во американскиот Капитол, Трамп им рече на насобраните: „Ќе одиме пеш до Капитол и ќе ги бодриме нашите храбри сенатори и конгресмени“.

Повеќе од 50 минути подоцна во говорот, тој рече: „И се бориме. Се бориме како пекол“.

Во програмата Панорама, на клипот се гледа како вели: „Ќе одиме пеш до Капитол… и јас ќе бидам таму со вас. И се бориме. Се бориме како пекол“.

Би-Би-Си призна дека уредувањето дало погрешен впечаток дека тој директно повикал на насилна акција, но не се согласи дека постои основа за тужба за клевета.

Во ноември, протечена внатрешна белешка на Би-Би-Си го критикуваше начинот на уредување на говорот и доведе до оставки на генералниот директор на Би-Би-Си, Тим Дејви, и на раководителката на вестите, Дебора Тернес.

Пред Трамп да ја поднесе тужбата, адвокатите на Би-Би-Си дадоа долг одговор на тврдењата на претседателот.

Тие рекоа дека немало злонамерност во монтажата и дека Трамп не бил оштетен од програмата, бидејќи бил реизбран кратко време по нејзиното емитување.

Тие исто така рекоа дека Би-Би-Си немала права и не ја дистрибуирала програмата Панорама на своите американски канали. Иако документарецот бил достапен на BBC iPlayer, тој бил ограничен на гледачи во Велика Британија.

Во својата тужба, Трамп се повикува на договори што Би-Би-Си ги имала со други дистрибутери за прикажување содржина, поточно еден со трета медиумска корпорација која наводно имала лиценцирани права за документарецот надвор од Велика Британија. Би-Би-Си сè уште не одговорила на овие тврдења, ниту пак корпорацијата со наводниот договор за дистрибуција.

Во тужбата, исто така, се тврди дека луѓето во Флорида можеби пристапиле до програмата користејќи VPN или со користење на услугата за стриминг BritBox.

„Публицитетот на документарецот Панорама, заедно со значителното зголемување на употребата на VPN во Флорида од неговото деби, ја утврдува огромната веројатност дека граѓаните на Флорида пристапиле до документарецот пред Би-Би-Си да го отстрани“, се вели во тужбата.