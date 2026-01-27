Претседателот Доналд Трамп и гувернерот на Минесота, Тим Волц, постигнаа помирувачка нота по приватниот телефонски разговор во понеделникот, што е знак дека двете страни сакаат да ја смират кризата околу акцијата за депортација наредена од Трамп, во која загинаа двајца американски државјани во Минеаполис. Трамп и градоначалникот на Минеаполис, Џејкоб Фреј, исто така разговараа по телефон во понеделникот, а нивните последователни забелешки беа исто така оптимистички, промена од неделите на жестоки јавни размени.

Друг знак за затоплување на односите беше потврдата од висок функционер на администрацијата на Трамп дека Грегори Бовино, висок функционер на американската гранична патрола, кој беше цел на критики од демократите и активистите за граѓански слободи, ќе ја напушти Минесота заедно со некои од агентите распоредени со него.

Службеникот, кој зборуваше под услов да остане анонимен, рече дека него ќе го замени таканаречениот граничен цар на Трамп, Том Хоман. Самиот Трамп претходно изјави дека Хоман е испратен во Минесота, додавајќи дека не бил вклучен во репресијата, но ги познава и ги сака многу од луѓето таму.

Подоцна во понеделник, друго лице запознаено со ова прашање изјави дека на Бовино му е одземена специјално создадената титула „командант на слобода“ на Граничната патрола и дека ќе се врати на својата поранешна работа како главен патролен агент долж секторот Ел Центро во Калифорнија на границата меѓу САД и Мексико.

Веста за деградирањето на Бовино првпат ја објави „Атлантик“ во понеделник, повикувајќи се на службено лице од Министерството за внатрешна безбедност, кое ги надгледува граничните патроли и имиграциските и царинските служби, и на уште двајца кои се запознаени со промената. „Атлантик“ исто така рече дека се очекува Бовино наскоро да се пензионира.

Се очекува шефот ICE, Грегори Бовино, и некои од неговите агенти да го напуштат Минеаполис денеска, велат изворите. Министерството за внатрешна безбедност, исто така, го суспендираше неговиот пристап до неговите сметки на социјалните мрежи, изјави извор за Си-Ен-Ен.