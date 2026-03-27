Доналд Трамп го продолжи рокот за Иран да го отвори Ормускиот теснец за 10 дена, до 6 април, откако изјави дека разговорите одат многу добро. Претседателот ја даде изјавата во четврток во објава на социјалните мрежи, велејќи: „Според барањето на иранската влада, ве молам дозволете оваа изјава да послужи како претстава дека го паузирам периодот на уништување на електраната за 10 дена, до понеделник, 6 април 2026 година, во 20 часот по источно време“, рече Трамп на својата платформа Truth Social.

„Разговорите се во тек и, и покрај погрешните изјави за спротивното од страна на медиумите што шират лажни вести и други, тие одат многу добро.“ Подоцна Трамп за „Фокс њуз“ изјави: „Им дадов 10-дневен рок, тие побараа седум“.

Тој, исто така, продолжи да прогласува победа во војната, додавајќи: „Во извесна смисла, ние веќе победивме“.

Претходно, американскиот претседател ги повика иранските лидери да преговараат за прекин на речиси едномесечната војна или ќе се соочат со понатамошни атентати врз високи функционери, поради интензивираните акции на САД и Израел .

Таа закана дојде откако Израел соопшти дека ги разнесе и елиминираше поморскиот командант на Револуционерната гарда, Алиреза Тангсири, и неколку високи офицери во напад врз иранското пристаниште Бандар Абас.

Тешки напади од израелски или американски воени авиони беа пријавени и околу Исфахан, каде што се наоѓа голема иранска воздухопловна база и други воени објекти, како и еден од нуклеарните објекти бомбардирани од САД за време на 12-дневната војна во јуни.

Иран енергично негираше дека моли за договор, како што тврдеше Трамп, и во четвртокот продолжи со одмаздничките напади низ целиот Блиски Исток.

Силни експлозии беа пријавени во Тел Авив, централниот израелски град Модиин и Ерусалим во текот на денот, додека израелската воздушна одбрана работеше на соборување на дојдовните ракети. Во Заливот, исто така, беа пресретнати ирански напади.

Новата закана на Трамп беше меѓу низата изјави што ги даде американскиот претседател во Вашингтон и на социјалните медиуми во четвртокот, во кои тој повторно ги критикуваше сојузниците од НАТО, го опиша Иран како производител на „одлични преговарачи“, но „лоши борци“ и го повтори своето тврдење дека војната што ја започна минатиот месец веќе е добиена.

„Тие сега имаат шанса, односно трајно да се откажат од своите нуклеарни амбиции и да се приклучат на нов пат напред“, рече Трамп за време на состанокот на кабинетот во Белата куќа. „Ќе видиме дали сакаат да го сторат тоа. Ако не го сторат тоа, ние сме нивниот најлош кошмар.“

Тој тврдеше дека Техеран дозволил 10 танкери за нафта да пловат низ Ормутскиот теснец како гест на добра волја во преговорите, вклучувајќи и некои бродови што пловат под пакистанско знаме.

Откако започна војната со израелскиот воздушен напад во кој беше убиен ајатолахот Али Хамнеи, десетици високи ирански безбедносни и воени функционери беа убиени од САД и Израел, како и политички лидери како што е Али Лариџани, ветеранот на претседателот на Советот за национална безбедност. Се смета дека новиот врховен лидер, Моџтаба Хамнеи, е повреден, веројатно тешко, во нападот во кој беше убиен неговиот татко.

Адмиралот Бред Купер, началник на Централната команда на САД, изјави дека убиството на Тангсири во четврток ја ставило иранската морнарица на пат кон „неповратен пад“ и рече дека САД ќе продолжат да напаѓаат поморски цели. Израелскиот министер за одбрана, Израел Кац, рече дека Тангсири бил „директно одговорен за терористичката операција на рударство и блокирање на Ормутскиот теснец за поморски сообраќај“.

Иако САД тврдат дека уништиле поголем дел од поморските капацитети на Иран, Техеран има помали бродови способни да поставуваат мини и крстосувачки ракети против бродови што можат да бидат лансирани од брегот. Секое оружје би можело да го направи теснецот непрооден за бродови.