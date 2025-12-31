Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД би можеле да поддржат уште еден голем напад врз Иран доколку продолжи со обновата на своите програми за балистички ракети или нуклеарно оружје и го предупреди Хамас за сериозни последици ако не се разоружа.

Зборувајќи покрај израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху по состанокот во неговиот имот Мар-а-Лаго во Флорида, Трамп посочи дека Техеран можеби работи на обновување на своите програми за оружје по масовниот американски напад во јуни.

„Читав дека тие градат оружје и други работи, и ако го прават тоа, не ги користат локациите што ги уништивме, туку можеби различни локации“, им рече Трамп на новинарите за време на прес-конференцијата.

„Знаеме точно каде одат, што прават и се надевам дека не го прават тоа затоа што не сакаме да трошиме гориво на Б-2“, додаде тој, осврнувајќи се на бомбардерот што се користеше во претходниот напад. „Тоа е 37-часовно патување во двата правци. Не сакам да трошам многу гориво.“

Трамп, кој во последните месеци отвори пат за потенцијален нуклеарен договор со Техеран, рече дека неговите разговори со Нетанјаху се фокусирале на унапредување на кревкиот мировен договор за Газа што го посредуваше и решавање на загриженоста на Израел во врска со Иран и Хезболах во Либан.

Иран, кој во јуни водеше 12-дневна војна со Израел, минатата недела изјави дека спровел ракетни вежби по втор пат овој месец.

Нетанјаху минатата недела изјави дека Израел не бара конфронтација со Иран, но е свесен за извештаите и рече дека ќе ги покрене активностите на Техеран со Трамп.

Трамп изјави дека сака да премине на втората фаза од договорот за прекин на огнот меѓу Израел и палестинската милитантна група Хамас, постигнат во октомври по две години борби во Газа, напредок што подразбира распоредување на меѓународни мировни сили во палестинската енклава.

Израел и Хамас се обвинуваат меѓусебно за големи прекршувања на договорот и не гледаат поблиску до прифаќање на многу потешките чекори предвидени за следната фаза. Хамас, кој одби да се разоружа, ја враќа својата контрола додека израелските трупи остануваат вкоренети во околу половина од територијата.

Израел посочи дека доколку Хамас не се разоружа мирно, ќе продолжи со воените дејствија за да го натера да го стори тоа.

За време на неговите коментари во понеделник, Трамп ја префрли вината врз милитантната група за тоа што не се разоружала побрзо, тврдејќи дека Израел го исполнил својот дел од договорот и предупреди дека Хамас се соочува со сериозни последици.

„Ќе има пекол за плаќање“, предупреди Трамп кога беше прашан што ќе направи ако Хамас не го положи оружјето. Тој даде слични изјави во претходните интервали за време на борбите.

Нетанјаху овој месец рече дека Трамп го поканил на разговорите, додека Вашингтон се залага за воспоставување преодна управа за палестинската енклава, во услови на неподготвеност на Израел да продолжи понатаму.

Распоредувањето на меѓународните безбедносни сили беше наложено со резолуција на Советот за безбедност на ОН од 17 ноември.