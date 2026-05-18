Американскиот претседател Доналд Трамп го предупреди Иран дека часовникот отчукува, бидејќи разговорите за ставање крај на војната се во застој.

„Подобро да се движат, брзо, или нема да остане ништо од нив“, напиша тој на својата платформа Truth Social. Пораката дојде додека претседателот разговараше со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во неделата, објави „Тајмс оф Израел“, повикувајќи се на канцеларијата на Нетанјаху.

Во меѓувреме, иранските медиуми објавија дека САД не успеале да направат никакви конкретни отстапки во својот одговор на најновите предлози на Техеран за ставање крај на конфликтот.

Недостатокот на компромис од Вашингтон би довел до ќорсокак во преговорите, објави полуофицијалната новинска агенција Мехр.

Пораката на Трамп ја повтори неговата закана дека цела цивилизација ќе умре доколку Иран не се согласи на договор за ставање крај на војната, кратко пред објавувањето на прекинот на огнот на почетокот на април.

Претседателот претходно оваа недела предупреди дека примирјето е на „поддршка во живот“ откако ги отфрли барањата на Техеран, означувајќи ги како тотално неприфатливи.

Есмаил Багаеи, портпарол на иранското Министерство за надворешни работи, инсистираше дека тие се одговорни и великодушни.

Според полуофицијалната иранска новинска агенција Тасним, тие вклучувале итен прекин на војната на сите фронтови – алудирање на континуираните израелски напади врз Хезболах во Либан, поддржан од Иран – прекин на американската поморска блокада на иранските пристаништа и гаранции дека нема понатамошни напади врз Иран.

Тие, исто така, наводно вклучувале барање за надомест на воената штета и акцент на иранскиот суверенитет над Ормутскиот теснец.

Полуофицијалната иранска новинска агенција Фарс во неделата соопшти дека Вашингтон поставил пет услови како одговор на предлогот на Техеран. Тие, наводно, вклучувале барање Иран да задржи само една нуклеарна постројка во функција и да ги пренесе своите залихи од високо збогатен ураниум во САД.

Трамп во петокот сугерираше дека ќе прифати 20-годишна суспензија од страна на Иран на неговата нуклеарна програма – главна точка на сопнување меѓу двете земји – во она што се чинеше дека е потврда за промена на позицијата од барањето за целосен крај на неа.

Израелските и американските сили започнаа масовни воздушни напади врз Иран на 28 февруари. Прекинот на огнот, наменет за олеснување на разговорите, во голема мера се почитува и покрај повремените размени на оган. Иран, исто така, продолжи да го контролира Ормускиот теснец, ефикасно затворајќи го виталниот воден пат низ кој патуваат околу 20% од светската нафта и течен природен гас. Овој потег, за кој Иран рече дека е одмазда за нападите на САД и Израел, ги зголеми цените на нафтата на глобално ниво.