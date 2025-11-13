Претседателот Доналд Трамп го потпиша закон за трошење за повторно отворање на владата и ставање крај на најдолгата блокада историјата на САД. Тој го потпиша краткорочниот закон само неколку часа откако синоќа Претставничкиот дом гласаше со 222-209 за да го одобри, и два дена откако Сенатот го одобри истиот закон.

Зборувајќи во Овалната соба, Трамп рече дека владата сега ќе продолжи со нормалното работење откако луѓето беа повредени од 43-дневната блокада.

Многу владини служби се суспендирани од октомври, а околу 1,4 милиони федерални вработени се на неплатен одмор или работат без плата. Помошта во храна е исто така во неизвесност, а воздушниот сообраќај е нарушен низ целата земја.

Се очекува владините служби повторно да се отворат во наредните денови, додека прекините во воздушниот сообраќај веројатно ќе се намалат пред претстојниот празник Денот на благодарноста. Федералната администрација за авијација (FAA) го намали воздушниот сообраќај поради недостиг на персонал поради блокадата.

Тоа имаше директно влијание врз членовите на Конгресот кои се обидуваа да стигнат до главниот град на земјата вчера за гласањето во Претставничкиот дом.

Дерик Ван Орден, републиканец од Висконсин, го возеше својот мотоцикл речиси 1.609 километри низ целата земја за да го даде својот глас во Претставничкиот дом пред тој да биде испратен на бирото на претседателот.

Законот обезбедува финансирање само за да ја одржи владата отворена до 30 јануари, кога пратениците повторно ќе треба да најдат начин да ја финансираат владата.

Пред да го потпише, Трамп постојано ја обвинуваше Демократската партија за затворањето. „Тие го направија тоа чисто од политички причини“, рече тој.

„Кога ќе дојдеме до среднорочните избори и други работи, не заборавајте што ѝ направија на нашата земја“, додаде тој.

Демократите во Сенатот успеаја да ја активираат блокадата и покрај тоа што беа малцинство во комората, бидејќи на републиканците им беа потребни некои демократски гласови за да донесат закон за привремено финансирање.

Тие првично одбија да го поддржат законот, барајќи републиканците да се согласат да ги продолжат субвенциите за здравствено осигурување за Американците со ниски приходи, кои треба да истечат на крајот од годината.

Републиканците тврдеа дека дискусијата за здравствената заштита може да се одржи откако владата ќе биде повторно отворена.

Но, во неделата, група од осум демократи во Сенатот се одвоија од партијата и помогнаа да се усвои пакетот за трошоци. Тие гласаа за него во замена за ветување за гласање за тие субвенции за здравствена заштита во декември.

Тоа доведе до бес во Демократската партија и јавни критики од личности како што се лидерот на малцинството во Претставничкиот дом, Хаким Џефрис, и гувернерот на Калифорнија, Гавин Њусом.