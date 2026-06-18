Доналд Трамп потпиша договор од 14 точки со Иран, тврдејќи дека тоа донело „голема победа“ за САД – дури и кога направиле значајни политички и финансиски отстапки на Иран за повторно отворање на Ормутскиот теснец и спречување на „светска депресија“.

Во вонредните забелешки во средата, Доналд Трамп премина од заканување кон Иран со нов бран напади до сугерирање дека земјата има основни права да збогатува ураниум за цивилна употреба, дека нема да врши притисок врз Техеран да се откаже од својата програма за балистички ракети и дека САД „ќе мора да вратат“ милијарди долари замрзнати ирански средства.

Овие забелешки, како и целиот текст на договорот – кој беше поздравен од шефот на Хезболах, Наим Касем, како „голема победа“ – веројатно ќе го поттикнат гневот во Израел и меѓу тврдокорните во Републиканската партија кои го повикаа Трамп да не склучува договор со Техеран.

Претседателот на Иран, Масуд Пезешкијан, го потпиша договорот во средата од Техеран. Се очекува и потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, да го потпише договорот на поформална церемонија во Женева во петок.

Главниот преговарач на Иран, Мохамед Багер Галибаф, рече: „Договорот е доказ за неуспехот на САД. Луѓето ќе го видат и ќе судат.“

Бранејќи го договорот, Трамп рече дека ниту еден американски претседател никогаш не бил толку строг кон Иран како него, и „нема ништо толку паметно како пазарот – а пазарот го сака“.

Трамп рече дека „алтернативата би била светска депресија“, тврдејќи дека ако тој не склучил договор, „теснецот [Ормуз] никогаш немаше да биде отворен. Тие не сакаат бродови од милијарди долари што пловат по теснецот кога нивните ракети летаат над глава и има мини насекаде.“

Високи претставници на администрацијата рекоа дека договорот ќе помогне да се спречи Иран да добие нуклеарно оружје, посочувајќи на договор за дискусија за намалување на неговите 440 кг залихи на високо збогатен ураниум, кој би можел дополнително да се збогати за употреба во нуклеарно оружје. Трамп рече дека е отворен за разредување на залихите во Иран под надзор на Меѓународната агенција за атомска енергија.

Администрацијата на Трамп го одложи објавувањето на целиот текст на меморандумот за разбирање, кој во суштина е договор за прекин на огнот од 60 дена, со цел да се одржат посеопфатни нуклеарни и трајни мировни разговори со Иран. Планот од 14 точки им беше диктиран на новинарите за време на брифингот во позадина од страна на високи претставници на администрацијата додека Трамп зборуваше на крајот од самитот на Г7.

Договорот ќе обезбеди важни финансиски стимулации за Иран, вклучително и итно укинување на американската поморска блокада врз иранските пристаништа и издавање на ослободувања за испорака на иранска сурова нафта во странство, како и потенцијално укинување на сите меѓународни санкции против Иран, одмрзнување на милијарди долари ирански средства и планови за развој на фонд за реконструкција од 300 милијарди долари (224 милијарди фунти) за Иран, финансиран од регионални партнери во Заливот.

Трамп луто ги отфрли сугестиите дека САД ќе придонесуваат во фондот од 300 милијарди долари, наместо тоа велејќи дека исплатите од земјите од Заливот веројатно ќе бидат условени од доброто однесување на Иран.

„Секој што сака може да инвестира. Што очекувате да кажам: никој не смее да инвестира? Но, ние не инвестираме; не вложуваме ниту 10 центи“, рече тој.

Договорот за прекин на огнот го вклучуваше Либан, клучно иранско барање, што би го спречило Израел да спроведува воени операции во земјата, според висок функционер на администрацијата. Исто така, вклучуваше клаузула со која се обезбедува „територијалниот интегритет“ на Либан, иако функционер на администрацијата, кога беше прашан, не потврди дека тоа значи дека Израел ќе биде принуден да се повлече од делот од земјата што го окупирал како „тампон зона“ против Хезболах.

За возврат, Иран би се согласил да ги ограничи своите странски сојузници, вклучително и Хезболах во Либан, и „повторно потврдува дека нема да набавува или развива нуклеарно оружје“.

Договорот, исто така, би дозволил бесплатен премин на бродови 60 дена низ Ормутскиот теснец, но во средата Галибаф рече дека Иран ќе им наплаќа на бродовите што патуваат низ водниот пат на крајот од периодот предвиден во меморандумот за разбирање.

Во интервју емитувано на државната телевизија, Галибаф рече дека „Ормускиот теснец нема да се врати во предвоените услови“, додавајќи: „Иран има право на суверенитет над Ормускиот теснец и секако ќе добиеме надомест за услугите“.

Сузан Малони, потпретседателка и директорка на програмата за надворешна политика во Институтот Брукингс, рече: „Реално, нивото на експертиза и детали што е потребно за да се реши дури и нуклеарниот дел од ова изгледа премногу за администрација која се шегува во овие преговори.

„Толку многу работи се однапред за Иранците… тие ќе можат да извезуваат нафта без режимот на санкции, што е речиси надреално во овој момент. Тие ќе заработат многу пари многу брзо“.

Трамп ја поддржа заедничката изјава на лидерите на Г7 во која го поздравија договорот, но рекоа дека е неопходен дополнителен договор за да се ограничи иранската програма за балистички ракети, прашање што не е директно адресирано во меморандумот за разбирање.

„Тие мора да имаат, бидејќи другите луѓе имаат. Вие мора да имате“, рече Трамп.

„Што ќе правам? Дали ќе дозволам Саудиска Арабија да има ракети, но тие не можат да ги имаат?“ додаде тој, осврнувајќи се на претходните разговори со советниците за ракетниот арсенал на Иран.

Францускиот претседател, Емануел Макрон, го нарече „многу добар договор“, додавајќи дека американските сојузници во Г7 го поддржуваат „затоа што тоа е договор што става крај на ситуацијата на голема нестабилност што имаше ужасни последици за нашите економии“.

Но, предлогот на Г7 за понатамошни разговори во кои учествуваат европските лидери за балистичките ракети на Иран и поддршката за силите на посредник сигурно ќе биде отфрлен од Иран. Техеран преговара исклучиво со САД и ја смета Европа за во голема мера ирелевантна.

Иран веројатно ќе го отфрли и планот на Франција и Велика Британија за работна група за придружба на бродовите низ теснецот, предлог одобрен во изјавата на лидерите на Г7.

Лидерите на Г7 рекоа дека договорот дава „историска можност да се спречи Иран да се стекне со какво било нуклеарно оружје и да се справи со заканите поврзани со неговите регионални и балистички активности. Ние ја поддржуваме и сме подготвени да придонесеме за неговата имплементација“.

Трамп, исто така, изрази помирувачка нота за враќање на замрзнатите средства на Иран, одредба од Заедничкиот сеопфатен план за акција на администрацијата на Обама, кој тој го нападна во 2015 година.

„Зедовме многу од нивните пари“, им рече Трамп на новинарите. „Тоа не се наши пари, тоа се нивни пари и ги замрзнавме во одреден момент. Претпоставувам дека ќе мора да ги вратиме, знаете, ако не ги вратиме, никој никогаш повеќе нема да инвестира во доларот“.

Трамп тврдеше дека цената на барел нафта паднала на 72 долари – суровата нафта Брент падна под 80 долари во вторник – и наскоро ќе падне под нивото на кое беше пред војната.