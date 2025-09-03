Трамп го обвини кинескиот колега Си дека со Путин и Ким Џонг Ун се во заговор против САД 

Американскиот претседател Доналд Трамп го обвини кинескиот колега Си Џинпинг за заговор против САД со лидерите на Русија и Северна Кореја. Коментарите на Трамп дојдоа откако Кина беше домаќин на светските лидери на најголемата парада по повод Денот на победата во Пекинг со демонстрација на воената моќ на Кина.

Во објава на Truth Social, Трамп напиша: „Ве молам, упатете ги моите најтопли поздрави до Владимир Путин и Ким Џонг Ун додека заговорувате против Соединетите Американски Држави“.

Трамп претходно ги отфрли сугестиите дека затоплувањето на односите меѓу Кина, Русија и другите нации претставува предизвик за САД на глобалната сцена.

На социјалните медиуми, американскиот претседател, исто така, ја спомена огромната поддршка што САД ѝ ја дадоа на Кина за време на Втората светска војна. Парадата на Кина одбележува 80 години од предавањето на Јапонија во војната и победата на Кина против окупаторската сила.

„Многу Американци загинаа во потрагата на Кина по победа и слава. Се надевам дека тие со право ќе бидат почитувани и запаметени за нивната храброст и жртва!“

На парадата на Си му се придружија 26 шефови на држави, вклучувајќи ги Ким и Путин – што некои набљудувачи го сметаат за порака до западните земји кои ги избегнуваат.

Кина се обиде да се позиционира како можна противтежа на САД откако царините на Трамп го потресоа глобалниот економски и политички поредок.

Трамп ги претстави своите царини како суштински за заштита на американските интереси и индустрија. Се чини дека секоја дипломатска цена е нешто што тој е подготвен да го плати.

На прашањето од Би-Би-Си дали верува дека Пекинг и неговите сојузници се обидуваат да формираат меѓународна коалиција за да се спротивстават на САД, Трамп рече: „Не. Воопшто не. Кина има потреба од нас.“

Тој додаде: „Имам многу добри односи со претседателот Си, како што знаете. Но, Кина има потреба од нас многу повеќе отколку што ни требаат тие. Воопшто не го гледам тоа.“

Одделно, во радио интервју во вторник, Трамп рече дека не е загрижен за формирањето на оската меѓу Русија и Кина.

Тој изјави во радио емисијата на Скот Џенингс дека Америка има најмоќните воени сили во светот и дека тие никогаш не би ги користеле своите воени сили против нас.

„Верувајте ми, тоа би било најлошото нешто што некогаш би можеле да го направат“, рече тој.

На друго место во интервјуто, Трамп рече дека е многу разочаран од Путин, откако не успеаја да постигнат мировен договор за Украина за време на нивниот состанок во Алјаска минатиот месец.

„Многу сум разочаран од претседателот Путин, можам да го кажам тоа“, рече Трамп, додавајќи дека САД ќе направат нешто за да им помогнат на луѓето да живеат во Украина.

Кина не ја критикуваше целосната инвазија на Путин и беше обвинета од Западот дека ги помага воените напори на Русија преку снабдување со материјали со двојна употреба и купување руска нафта. Пекинг го негира ова.

Во меѓувреме, украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека Русија е вклучена во ново трупање војници по одредени сектори на фронтовската линија.

„Путин одбива да биде принуден на мир“, рече Зеленски во своето вечерно видео обраќање.