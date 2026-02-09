Претседателот Доналд Трамп го критикуваше настапот на Бед Бани на полувремето од Супербоул во Лос Анџелес, нарекувајќи го „апсолутно ужасен“ во објава на социјалните мрежи. Шоуто на порториканската глобална суперѕвезда, кое ја славеше латино културата и единството, се соочи со остро неодобрување од Трамп, кој имаше забелешки за јазикот и содржината на настапот.

На 8 февруари, Доналд Трамп ја искористи својата платформа Трут Сошл за да го осуди шоуто на полувремето на Супербоулот на „Бед Бани“ кратко по неговото завршување. Тој го опиша како „едно од најлошите ДОСЕГА“ и конкретно го критикуваше уметникот затоа што пееше првенствено на шпански.

„Никој не разбира ниту еден збор што го кажува овој човек“, напиша Трамп. Тој понатаму тврдеше дека изведбата „нема смисла, е навреда за величието на Америка и не ги претставува нашите стандарди за успех, креативност или извонредност“.

Трамп, исто така, ја нападна кореографијата, нарекувајќи ја „одвратна, особено за малите деца што гледаат“. Тој ја заврши својата објава нарекувајќи ја претставата „„шлаканица во лицето“ за нашата земја“ и рече дека ќе добие позитивни критики од она што тој го нарече „медиуми за лажни вести“.

Изборот на НФЛ на „Бед Бани“ за овогодишен главен изведувач го истакна огромното влијание на латино музиката на глобално ниво. Сепак, изборот веќе беше точка на политичка расправија. Трамп претходно го осуди вклучувањето на „Бед Бани“ и „Грин Деј“, нарекувајќи го „ужасен избор“ и наведувајќи дека ќе го бојкотира натпреварот.

Наводно, конфликтот делумно произлегува од гласното противење на Бед Бани на имиграциските политики на Трамп. За време на неговиот говор по повод доделувањето на Греми наградите во 2026 година, уметникот изјави: „Пред да му се заблагодарам на Бога, ќе се изјаснам дека сме ICE надвор. Ние не сме дивјаци, ние не сме животни, ние не сме вонземјани. Ние сме луѓе и ние сме Американци“.