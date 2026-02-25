Американскиот претседател Доналд Трамп се пофали во своето обраќање за состојбата на нацијата во вторникот дека го најавил златното доба на Америка, обидувајќи се да проектира аура на успех и покрај падот на рејтингот и продлабочувањето на фрустрацијата на гласачите пред среднорочните избори во ноември.

Слушајќи ги повиците од републиканските пратеници кои беа загрижени дека би можеле да го изгубат мнозинството во Конгресот подоцна оваа година, Трамп го помина првиот час од својот телевизиски говор фокусиран на економијата, велејќи дека ја забавил инфлацијата, ја довел берзата до рекордни височини, потпишал големи намалувања на даноците и ги намалил цените на лековите.

Но, не беше јасно дали неговата розова оценка ќе го смири гневот на Американците за трошоците за живот. Трамп се обиде да го обвини својот демократски претходник, Џо Бајден, за високите цени, но анкетите на јавното мислење покажуваат дека гласачите го сметаат Трамп за одговорен за тоа што не направил повеќе за да ја ублажи кризата со прифатливоста на цените откако тој неуморно водеше кампања за ова прашање.

„Нашата нација се врати – поголема, подобра, побогата и посилна од кога било досега“, рече Трамп откако се качи на сцената под навивање „САД, САД“ од колегите републиканци во Конгресот, со десетици празни места на демократската страна, потсетник дека многу пратеници го прескокнаа говорот за анти-Трамп митинзите надвор.

Годишниот говор пред Конгресот се одржа во напнат момент за претседателството на Трамп, при што анкетите покажаа дека мнозинството Американци се разочарале од неговиот настап, расте вознемиреноста околу Иран, а неговата препознатлива царинска политика се влоши откако Врховниот суд на САД ги укина повеќето од неговите увозни даноци.

Во поголемиот дел од говорот, Трамп беше некарактеристично дисциплиниран, најчесто изгледајќи како да се држи до своите подготвени забелешки и избегнувајќи ги своите вообичаени отстапувања од свеста. Но, тој ја покажа својата борбена страна додека разговараше за неговата имиграциска репресија, разменувајќи извикани навреди со неколку демократски пратеници.

Поранешната ѕвезда од риалити-шоуа внесе многу спектакл во настанот. Во еден момент, тој се пофали со сите победи што САД ги доживеале за време на неговиот мандат, пред да претстави некои други победници: членови на машката хокеарска репрезентација на САД, кои влегоа во салата носејќи ги златните медали што ги освоија на Зимските олимписки игри во неделата.

Тој изјави дека голманот на тимот, Конор Хелебујк, ќе го добие Претседателскиот медал на слободата, еден од половина дузина медали што им се доделуваат на разни гости со типична трамповска фанфара.

Говорот на 79-годишниот Трамп траеше приближно еден час и 47 минути, соборувајќи го рекордот што го постави минатата година за најдолго претседателско обраќање пред Конгресот.

Иако Трамп рече дека инфлацијата опаѓа, цените на прехранбените производи, домувањето, осигурувањето и комуналните услуги остануваат значително повисоки отколку што беа пред неколку години. Новите податоци објавени во петокот покажаа дека економијата забавила повеќе од очекуваното во минатиот квартал, додека инфлацијата се забрзала.

Анкетата на Ројтерс/Ипсос покажа дека само 36% од Американците го одобруваат неговото справување со економијата. Демократите се надеваат дека ќе ја преземат контролата врз двата дома на Конгресот од републиканците во ноември, кога сите 435 места ќе бидат на гласачкото ливче за Претставничкиот дом и околу една третина од 100-те места во Сенатот.

Гувернерката на Вирџинија, Абигејл Спанбергер, демократка чија убедлива победа во ноември беше ран среднорочен предупредувачки знак за републиканците, го достави официјалниот одговор на нејзината партија, критикувајќи го Трамп за напуштање на Американците кои се борат.

„Дали претседателот работи на тоа да го направи животот подостапен за вас и вашето семејство?“, рече таа. „Сите знаеме дека одговорот е не“.