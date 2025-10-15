сре, 15 октомври, 2025

Трамп го критикуваше Путин: Не е подготвен да ја заврши војната со Украина

Американскиот претседател смета дека Путин мора да ја реши војната

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

илустрација: Канва

Доналд Трамп повторно го критикуваше Владимир Путин велејќи дека рускиот лидер едноставно не е подготвен да ја заврши војната во Украина. Тој рече дека е многу разочаран бидејќи со Путин имале многу добри односи, но и дека тој мора да ја реши војната.

Во моментов во Русија има долги редици за бензин. Одеднаш неговата економија ќе пропадне,“ им изјави Трамп на новинарите пред Белата куќа.

Во меѓувреме, полскиот министер за надворешни работи Радослав Сикорски во Лондон рече дека Русија би можела да удри длабоко во Европа и дека би било неодговорно да не се гради одбрана како што е ѕид од беспилотни летала на источниот дел од Европа. Тој рече дека се надева оти САД ќе и испорачуваат ракети Томахавк со долг дострел на Украина за напади врз Русија. Сикорски ја повика Европа да планира и да ја поддржува Украина уште три години.

„Украинците ја планираат оваа војна три години, што е разумно“, рече тој. „И ние треба да го убедиме Путин дека сме подготвени да останеме на курсот барем тие три години“.

Европската воена помош за Украина нагло се намали ова лето и покрај иницијативата во која европските земји купија американско оружје, соопшти Килскиот институт за светска економија. Европа испратила или издвоила вкупно 3,3 милијарди евра воена помош за Украина во јули и август, во просек 1,65 милијарди евра месечно. Тоа е пад од 57% во споредба со периодот од јануари до јуни оваа година, кога европските земји издвојуваа во просек 3,85 милијарди евра месечно. Воената помош од сите земји се намали за 43% во истиот период, дури и кога Канада објави голем пакет помош на крајот на август.

ПОВРЗАНО

Европа

Зеленски ги повика лидерите да се посветат на завршување и на војната во Европа

Украинскиот претседател Володимир Зеленски ги повика лидерите и меѓународната заедница да не го губат моментумот за унапредување на мирот по напредокот постигнат на Блискиот...
Повеќе
Подглавна секција

Трамп прогласи крај на војната во Газа, ослободени сите израелски заложници

Хамас ги ослободи последните живи израелски заложници од Газа според договорот за прекин на огнот, а Израел ги испрати дома автобусите полни со палестински...
Повеќе

Најнови

Македонија

Мицкоски и Фон дер Лајен се сретнаа зад затворени врати

На само три дена пред локалните избори во Македонија, во рамки на својата балканска турнеја, претседателката на Европската комисија (ЕК) Урсула фон дер Лајен се сретна со премиерот Христијан Мицкоски, зад...
Повеќе
Македонија

Директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс, во посета на АНБ

Во просториите на Агенцијата за национална безбедност (АНБ), денеска се одржала средба помеѓу директорот Бојан Христовски и директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс. Како што информираат во АНБ,...
Повеќе
Македонија

Вирален аудио материјал со сексуална и коруптивна содржина се поврзува со Фатмир Дехари

На социјалните мрежи во општина Кичево кружат прислушувани материјали, во кои што се слуша глас за кој се вели дека е на градоначалникот на општината, Фатмир Дехари, со експлицитна, сексуална, коруптивна содржина, со...
Повеќе
Македонија

Уставниот суд ја отфрли иницијативата на Левица за Упатството на АВМУ

Уставниот суд на Република Северна Македонија не поведе постапка по иницијативата на политичката партија Левица за поништување на Упатството за радиодифузерите за локалните избори 2025 година донесено од Агенцијата за аудио...
Повеќе

Мицкоски и Фон дер Лајен се сретнаа зад затворени врати

На само три дена пред локалните избори во Македонија, во рамки на својата балканска турнеја, претседателката на Европската комисија (ЕК) Урсула фон дер Лајен се сретна со премиерот Христијан...

Директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс, во посета на АНБ

Вирален аудио материјал со сексуална и коруптивна содржина се поврзува со Фатмир Дехари

Уставниот суд ја отфрли иницијативата на Левица за Упатството на АВМУ

Во Струга се руши спомен-куќата на писателот Владо Малески, авторот на македонската химна

МЕПСО доби грант од Француската агенција за развој од 600.000 евра за модернизација на мрежата

Филипче: За една година власта направи долг од 1,86 милијарди евра

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Мицкоски и Фон дер Лајен се сретнаа зад затворени врати

Директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс, во посета на АНБ

Вирален аудио материјал со сексуална и коруптивна содржина се поврзува со Фатмир Дехари