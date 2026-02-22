Доналд Трамп објави дека ќе ја зголеми привремената царинска стапка на американскиот увоз од сите земји од 10% на 15%, помалку од 24 часа откако Врховниот суд на САД пресуди против легалноста на неговата водечка трговска политика, пренесува Гардијан.

Лутен од пресудата на високиот суд во петокот дека ги пречекорил своите овластувања и требало да добие одобрение од Конгресот за царините што ги воведе минатата година според Законот за меѓународни економски овластувања во вонредни ситуации (IEEPA), американскиот претседател се налути на судиите кои ја поништија неговата употреба на царини – нарекувајќи ги „срам за нацијата“ – и нареди веднаш царина од 10% на целиот увоз, покрај сите постојни давачки, според посебен закон.

Во објава на Трут Сошл, објавувајќи го понатамошното зголемување, Трамп напиша: „Јас, како претседател на Соединетите Американски Држави, веднаш ќе ја зголемам Светската царина од 10% за земјите, од кои многу ги „ограбуваа“ САД со децении, без одмазда (сè додека не се појавив јас!), на целосно дозволеното и законски проверено ниво од 15%.“

Законот според член 122 од Законот за трговија од 1974 година – кој никогаш не е користен – му дозволува на претседателот да воведе данок до 15% во текот на 150 дена, иако тоа може да се соочи со правни предизвици. После тоа, администрацијата мора да побара одобрение од Конгресот. Во текот на тој 150-дневен период, неговата администрација ќе работи на издавање нови и „законски дозволени“ царини, рече Трамп.

Иако во објавата на Трамп се тврди дека новите царини ќе стапат на сила „веднаш“, не беше јасно дали се потпишани некои официјални документи што го потврдуваат времето. Во информативниот извештај на Белата куќа објавен во петокот во врска со првичните царини од 10% се вели дека царините ќе стапат на сила во 12:01 часот по источно време во вторник, 24 февруари.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави во саботата дека ќе отпатува во Вашингтон со координиран европски став по ударот на Врховниот суд на САД врз царинската агенда на Трамп и предупреди на „отровот“ од поголема неизвесност.

Тој рече дека очекува товарот врз германските компании да се намали по пресудата на Врховниот суд, но додаде: „Сакам да се обидам да ѝ ставам до знаење на американската влада дека царините им штетат на сите“.

„Најголемиот отров за економиите на Европа и САД е оваа постојана неизвесност околу тарифите. И оваа неизвесност мора да заврши“, рече Мерц.

Францускиот претседател Емануел Макрон им рече на новинарите во Париз: „Не е лошо да се има врховен суд и, според тоа, владеење на правото. Добро е да се има моќ и противтежа на моќта во демократиите.“

Тој рече дека Франција ќе ги разгледа последиците од новата глобална тарифа на Трамп и дека најфер правило е „реципроцитет“, а не „да се биде предмет на еднострани одлуки“.

Новата даночна стапка од 15%, исто така, покренува нови прашања за земји како Велика Британија, која претходно се согласи на тарифа од 10% со САД.

Вилијам Бејн, раководител на одделот за трговска политика во Британската стопанска комора, рече за најновото зголемување: „Ова ќе биде лошо за трговијата, лошо за американските потрошувачи и бизниси и ќе го ослабне глобалниот економски раст. На бизнисите од двете страни на Атлантикот им е потребен период на јасност и сигурност. Повисоките тарифи не се начин да се постигне тоа.“

Некои производи ќе бидат ослободени од привремените тарифи, вклучувајќи ги критичните минерали, метали и фармацевтски производи. Други исклучоци вклучуваат стоки од Канада и Мексико кои се во согласност со USMCA.

Во меѓувреме, одлуката на Врховниот суд не влијае на посебните, специфични за индустријата тарифи што Трамп ги воведе за челик, алуминиум, дрва и автомобили според друг закон на САД, кои остануваат на сила.

Трамп ги спроведува своите агресивни тарифни политики во обид да го ревитализира американското производство. САД веќе собрале најмалку 130 милијарди долари во тарифи користејќи го IEEPA, според најновите владини податоци.

Сепак, студиите покажуваат дека огромното мнозинство од таа сума – 90% – е платено од американски бизниси и потрошувачи. Највисоките здруженија на американски бизниси веќе почнаа да бараат враќање на средствата од федералната влада, но Трамп во петокот посочи дека надоместоците нема да дојдат без долга правна битка.

Исто така во саботата, Трамп продолжи да ја критикува пресудата на Врховниот суд со 6-3 како „смешна, лошо напишана и исклучително антиамериканска“ во својот пост „Вистина социјална“, по невообичаено личните напади насочени кон судиите претходниот ден.

Во петокот во Белата куќа, Трамп им рече на новинарите: „Се срамам од одредени членови на судот. Апсолутно се срамам што немам храброст да го направам она што е исправно за нашата земја.“

Тој ги пофали тројцата судии кои се спротивставија во мислењето: Брет Кавано, кој го напиша главното несогласување, Кларенс Томас и Самуел Алито. Тој беше остар во своите забелешки за другите – вклучувајќи ги и двајца од неговите назначени, Ејми Кони Барет и Нил Горсач.

„Тие само се однесуваат како будали и слуги за Ринос [„републиканците само по име“] и радикално левичарските демократи, а не дека треба да имаат никаква врска со тоа“, рече Трамп. „Тие се многу непатриотски и нелојални на нашиот устав.“

Тој ги нарече Барет и Горсач „срам за нивните семејства“ и рече дека „едвај“ биле поканети на обраќањето за состојбата на Унијата следната недела.