Трамп ги прекина трговските преговори со Канада

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека веднаш ги прекинува сите трговски преговори со Канада. Во објава на Truth Social, Трамп напиша дека земјата објавила реклама во која поранешниот американски претседател Роналд Реган зборува негативно за царините.

„Врз основа на нивното скандалозно однесување, сите трговски преговори со Канада се прекинуваат“, напиша Трамп доцна во четвртокот.

Претседателот на САД воведе данок од 35 отсто на канадскиот увоз, иако дозволи исклучоци за стоки што спаѓаат под USMCA – договор за слободна трговија со Мексико и Канада што Трамп го договори за време на неговиот прв мандат.

Трамп рече дека видеото, спонзорирано од владата на Онтарио, е дизајнирано да се меша во Врховниот суд на САД, осврнувајќи се на претстојната одлука во ноември за тоа дали сеопфатните глобални царини на Вашингтон се легални. Одлуката на судот претставува најголем тест за претседателскиот авторитет на Трамп и неговата потписничка економска политика, потенцијално принудувајќи ги САД да вратат милијарди собрани од царини.

Во едноминутната реклама објавена минатата недела, гласот на Реган се слуша како раскажува преку слики на кои се гледа Њујоршката берза и кранови украсени со знамиња на САД и Канада. Видеото содржи извадок од националното радио обраќање на Реган од 1987 година, кое се фокусирало на надворешната трговија.

„Кога некој вели ајде да воведеме царини за странски увоз, изгледа како да прави патриотска работа заштитувајќи ги американските производи и работни места. И понекогаш, за кратко време функционира, но само за кратко време“, вели Реган.

„Но, на долг рок, ваквите трговски бариери им штетат на секој Американец, работник и потрошувач.

„Високите царини неизбежно водат до одмазда од странски земји и предизвикување жестоки трговски војни. Пазарите се намалуваат и колабираат, бизнисите и индустриите се затвораат, а милиони луѓе ги губат своите работни места“, додава Реган.

Во објава на X, Фондацијата Роналд Реган изјави дека владата на Онтарио користела селективно аудио и видео од забелешките на поранешниот американски претседател за царините.

„Владата на Онтарио не побарала ниту добила дозвола да ги користи и уредува забелешките“, се додава во соопштението.

Фондацијата изјави дека рекламата погрешно го претставува обраќањето на поранешниот претседател, без да наведе зошто.

Се вели дека фондацијата„ги разгледува своите законски опции.

Во објавата што ја придружува видео рекламата, премиерот на Онтарио, Даг Форд, напиша дека никогаш нема да престанеме да се залагаме против американските царини за Канада.

Форд, кој ја води најнаселената покраина во Канада и нејзината најголема економија, е гласен критичар на американските царини. Онтарио е меѓу канадските покраини најтешко погодени од американските царини, особено во автомобилската индустрија и челикот. индустрии.

Форд возврати на претходната закана на Трамп со царини против Канада, велејќи дека е подготвен да го прекине снабдувањето со електрична енергија на САД.

Марк Карни и Даг Форд сè уште не го коментираа соопштението на Трамп.

Рекламата беше емитувана како дел од кампања вредна 75 милиони канадски долари на мејнстрим телевизиските канали во САД. Трамп, исто така, воведе специфични давачки за секторите на канадските стоки, вклучувајќи 50% за метали и 25% за автомобили.

Глобалните царини на Белата куќа – особено за челик, алуминиум и автомобили – силно ја погодија Канада, предизвикувајќи губење на работни места и вршење притисок врз бизнисите.

Кинеската амбасада во Вашингтон, исто така, користеше сличен клип од Реган во објава на X за да фрли сомнеж врз глобалните царини на Трамп претходно оваа година.