Трамп ги повика Израел и Хамас на брза согласност за мировниот план, преговарачите заминуваат за Каиро

Делегации од Хамас, Израел и САД патуваат во Египет за да го финализираат примирјето. Трамп предупредува дека нема да толерира одложување, а бројот на жртви во Газа расте

Протест за поддршка на Палестина во Лондон, 2023 година | Фото: Alisdare Hickson from Woolwich, United Kingdom, CC BY-SA 2.0, Викимедија комонс

Американскиот претседател Доналд Трамп ги повика Израел и Хамас да се придвижат напред со американскиот мировен план за Газа, додека делегации од трите страни патуваат во Каиро со цел да постигнат договор за прекин на речиси двегодишниот конфликт, објави Си-Ен-Ен.

Според Трамп, Израел се согласил на првична линија на повлекување, а примирјето би стапило на сила „веднаш“ доколку Хамас даде целосна согласност. „Нема да толерирам одложување“, напиша тој на социјалните мрежи.

Хамас соопшти дека е подготвен да влезе во преговори за ослободување на сите заложници, но не ја прифати безусловно целата содржина на планот. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изрази надеж дека сите заложници ќе бидат ослободени во наредните денови, а претседателот Ицхак Херцог даде „целосна поддршка“ на преговорите.

Сепак, дел од тврдокорните партнери во израелската владејачка коалиција остро се противат на предлогот. Министерот за национална безбедност, Итамар Бен Гвир, го нарече планот „национален пораз“.

Израел ќе биде претставуван од министерот за стратешки прашања Рон Дермер, близок соработник на Нетанјаху, кој ќе ја води делегацијата составена од воени и безбедносни експерти, вклучително и Гал Хирш (координатор за заложници), генерал-мајорот Ницан Алон и претставник од Шин Бет.

Хамас исто така испрати делегација, која според извори на CNN требаше да пристигне во Каиро во саботата навечер. Египет, покрај меѓународните преговори, ќе биде домаќин и на „внатрешно-палестински дијалог“ за идното управување со Газа.

Американската делегација ја предводат специјалниот пратеник Стив Виткоф и зетот на претседателот, Џаред Кушнер.

И покрај тврдењата на Трамп дека Израел „привремено го запрел“ бомбардирањето на Газа, болниците известуваат дека во саботата загинале најмалку 67 луѓе, од кои 17 во напад врз куќа во Газа Сити. Меѓу жртвите имало и деца.

Во Тел Авив, околу 120.000 луѓе излегоа на улиците во саботата навечер, барајќи од владата да го прифати договорот за прекин на огнот и да обезбеди враќање на заложниците.

Во меѓувреме, во центарот на Лондон, полицијата уапси 492 лица за наводна поддршка на забранетата активистичка група Palestine Action. Според полицијата, 488 лица биле уапсени во Трафалгар сквер за „поддршка на терористичка организација“.

Забраната за Palestine Action беше воведена во јули, откако членови на групата провалија во најголемата британска воена база и оштетија воени авиони. Организаторите на протестот изјавија дека меѓу уапсените се и 79-годишна ќерка на преживеан од Холокаустот, терминално болен Евреин и 83-годишен англикански свештеник.

Според групата Defend Our Juries, над 1.000 луѓе се собрале за да го изразат несогласувањето со забраната. Британската полиција предупреди дека протестите ја одвлекуваат нивната способност да ги заштитат еврејските заедници, особено по нападот во синагогата во Манчестер претходно оваа недела, при што загинаа две лица.

