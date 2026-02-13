Администрацијата на претседателот Доналд Трамп објави дека се поништуваат научните докази дека емисиите на стакленички гасови го загрозуваат човековото здравје и ги поништи федералните стандарди за емисии од издувните цевки за автомобили и камиони..

Ова е најголемо повлекување на политиките за климатските промени од страна на администрацијата досега, по низа регулаторни намалувања и други потези наменети за ослободување на развојот на фосилни горива и спречување на воведувањето на чиста енергија.

„Според процесот штотуку завршен од EPA, официјално го прекинуваме таканареченото откритие за загрозување, катастрофална политика од ерата на Обама што сериозно ја оштети американската автомобилска индустрија и ги зголеми цените за американските потрошувачи“, рече Трамп, велејќи дека тоа е најголемата дерегулаторна акција во историјата на САД.

Агенцијата за заштита на животната средина во соопштение за медиумите изјави дека откритието за загрозување се потпирало на неточно толкување на федералните закони за чист воздух наменети да ги заштитат Американците од загадувачи што нанесуваат штета преку локална или регионална изложеност, а не преку затоплување на глобалната клима.

„Оваа погрешна правна теорија ја изнесе агенцијата надвор од опсегот на нејзините законски овластувања во повеќе аспекти“, се вели во неа.

Трамп го објави укинувањето покрај администраторот на EPA, Ли Зелдин, и директорот за буџет на Белата куќа, Рас Воут, кој долго време се обидуваше да го поништи наодот и беше клучен архитект на планот на конзервативните политики „Проект 2025“.

Трамп изјави дека верува оти климатските промени се измама и ги повлече Соединетите Држави од Парискиот договор, оставајќи го најголемиот историски придонесувач во глобалното затоплување надвор од меѓународните напори за борба против него. Тој, исто така, потпиша закон со кој се укинаа даночните кредити од ерата на Бајден, насочени кон забрзување на распоредувањето на електрични автомобили и обновлива енергија.

Поранешниот претседател Барак Обама го критикуваше потегот на X, велејќи дека без наодот за загрозување, „ќе бидеме помалку безбедни, помалку здрави и помалку способни да се бориме против климатските промени – сè за индустријата за фосилни горива да може да заработи уште повеќе пари“.

Зелдин рече дека администрацијата на Трамп ја презеде најзначајната климатска политика во последните 15 години, нешто што агенцијата го избегнуваше за време на неговиот прв мандат, поради загриженоста на индустријата за правна и регулаторна несигурност.

„Одредена од некои како светиот грал на федералното регулаторно претерување, наодот за загрозување на EPA од 2009 година на Обама сега е елиминиран“, рече тој.

Констатацијата за загрозување првпат беше усвоена од Соединетите Американски Држави во 2009 година и ја наведе EPA да преземе мерки согласно Законот за чист воздух од 1963 година за намалување на емисиите на јаглерод диоксид, метан и четири други загадувачи на воздухот што ја задржуваат топлината од возилата, електраните и другите индустрии.

Тоа се случи откако Врховниот суд во 2007 година пресуди во случајот Масачусетс против EPA дека агенцијата има овластување да ги регулира емисиите на јаглерод диоксид и други стакленички гасови согласно Законот за чист воздух.

Неговото укинување би ги отстранило регулаторните барања за мерење, известување, сертифицирање и усогласување со федералните стандарди за емисии на стакленички гасови за автомобили, но првично може да не се применува на стационарни извори како што се електраните.

Секторите за транспорт и енергија се одговорни за околу една четвртина од производството на стакленички гасови во САД, според бројките на EPA.

EPA изјави дека укинувањето и укинувањето на стандардите за емисии од возила ќе им заштедат на даночните обврзници на САД 1,3 трилиони долари, додека претходната администрација изјави дека правилата би имале нето придобивки за потрошувачите преку пониски трошоци за гориво и други заштеди.