Трамп ги обвини вакцините и лекот Тиленол за аутизмот, а како решение ја предлага фолната киселина

Американскиот претседател Доналд Трамп го поврза аутизмот со употребата на вакцина и земањето на популарниот лек против болки Тиленол од страна на жени за време на бременост, поттикнувајќи тврдења што не се поткрепени со научни докази.

На вонредна прес-конференција во Белата куќа, републиканскиот претседател им даде медицински совети на бремените жени и родителите на мали деца, постојано кажувајќи им да не го користат или да го даваат лекот против болки и сугерирајќи дека вообичаените вакцини не треба да се земаат заедно или толку рано во животот на детето.

Советот од Трамп, кој призна дека не е лекар, е спротивен на оној на медицинските друштва, кои цитираат податоци од бројни студии што покажуваат дека ацетаминофенот, активната состојка во Тиленол, е безбеден за бремените жени.

„Сакам да го кажам онака како што е, не земајте Тиленол. Не го земајте“, рече Трамп. „Препорачуваме да не дозволувате да го пумпаат вашето бебе со најголемиот куп работи што некогаш сте ги виделе во вашиот живот“, рече тој, осврнувајќи се на вакцините.

Тимот на Трамп предложи леуковорин, форма на фолна киселина, како третман за симптомите на аутизам.

Десетици медицински, истражувачки и групи за застапување на аутизмот, вклучувајќи ја Американската академија за педијатрија и Американскиот колеџ на акушери и гинеколози, ја осудија најавата на претседателот.

„Цитираните податоци не ја поддржуваат тврдењето дека Тиленолот предизвикува аутизам, а леуковоринот е лек, и само поттикнуваат страв и лажно сугерираат надеж кога нема едноставен одговор“, се вели во соопштението на Коалицијата на научници за аутизам.

Заедно со министерот за здравство Роберт Ф. Кенеди Џуниор, критичар на вакцините кој тврдеше дека ниедна вакцина не е безбедна, Трамп повика на преиспитување на врската помеѓу вакцините и аутизмот, теорија која постојано е побивана.

„Веруваме дека независната, цврста наука јасно покажува дека земањето ацетаминофен не предизвикува аутизам. Ние силно не се согласуваме со било каква друга сугестија и сме длабоко загрижени за здравствениот ризик што го претставува ова за бремените мајки и родителите“, се вели во соопштението на Кенвју, производителот на Тиленол. Акциите на компанијата се опоравија за 5% во продолженото тргување откако паднаа повеќе од 7%, иако остануваат во пад од околу 14% од 5 септември, кога Волстрит журнал објави дека Кенеди планирал да го поврзе ацетаминофенот со аутизмот.

Трамп рече дека е голем верник во вакцините, откако во својот прв мандат ја предводеше пандемиската иницијатива за забрзување на развојот на вакцини против COVID-19. Сепак, тој повика на отстранување на живата од вакцините и рече дека децата не треба да ја примат вакцината против хепатитис Б пред 12-годишна возраст. Таа нормално се дава во првите 24 часа по раѓањето. Тој исто така рече дека комбинираната вакцина против мали сипаници-заушки-рубеола треба да се подели на три одделни дози.

Објавата за врската помеѓу Тиленол и аутизам потсетуваше на редовните брифинзи за медиумите на Трамп во првите месеци од пандемијата, кога тој често даваше совети кои не беа засновани на наука, вклучувајќи го и неговиот предлог луѓето да внесуваат белило, за што неговите поддржувачи подоцна рекоа дека не е сериозно.

Студиите покажаа дека вакцините се безбедни, искоренувајќи ги детските болести како што се полио и мали сипаници во САД. Во текот на последните 50 години, се проценува дека основните вакцини спасиле најмалку 154 милиони животи, изјави претседателот и извршен директор на УНИЦЕФ САД, Мајкл Џ. Њенхуис.

Само еден од четири Американци верува дека неодамнешните препораки за помалку вакцини од администрацијата на Трамп се засновани на научни докази и факти, покажа анкетата на Ројтерс/Ипсос овој месец.

„Не можам да кажам дека некогаш сум доживеал нешто вакво кај вакцините“, рече д-р Норман Бејлор, поранешен директор на Канцеларијата за истражување и преглед на вакцини на ФДА.

Администрацијата на Трамп побара од фармацевтските компании да бидат подготвени да го зголемат производството на леуковорин како третман за некои пациенти со аутизам, изјави за новинарите шефот на Администрацијата за храна и лекови, Марти Макари. ФДА одобри верзија на лекот насочена кон лекување на состојба поврзана со аутизам, но која производителот на лекови повеќе не ја произведува. Откако ќе се воспостави за употреба, администрацијата соопшти дека осигурувањето на Медикејд за лица со ниски приходи ќе го покрие лекот за симптоми на аутизам.

Истражувачите велат дека нема цврсти докази за врска помеѓу употребата на Тиленол и аутизмот. Студија од 2024 година на речиси 2,5 милиони деца во Шведска не пронајде причинско-последична врска помеѓу изложеноста на ацетаминофен во матката и невроразвојните нарушувања.

Преглед од 2025 година на 46 претходни студии сугерираше врска помеѓу пренаталната изложеност на ацетаминофен и зголемените ризици од овие состојби, но истражувачите од Медицинскиот факултет Икан на планината Синај, Универзитетот Харвард и други рекоа дека студијата не докажува дека лекот ги предизвикал резултатите.

Тие советуваа бремените жени да продолжат да користат ацетаминофен по потреба, во најниска можна доза и во најкраток можен период. Претставниците на Трамп го цитираа тој преглед и користеа сличен јазик во советувањето колку Тиленол да се зема.

„Јасно е дека врската помеѓу Тиленол и аутизмот не е ново прашање – тоа е разгледано многу пати и во многу различни студии“, изјави истражувачката за аутизам д-р Дајана Шендел од Институтот за аутизам „А.Џ. Дрексел“, истакнувајќи дека би сакала да види какви нови докази ќе изнесе администрацијата. „Без да покажат никакви докази што ќе ги поткрепат, најавите стануваат неодговорни и потенцијално штетни“.