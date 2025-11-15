Американскиот претседател Доналд Трамп ги повлече царините за повеќе од 200 прехранбени производи, вклучувајќи основни производи како кафе, говедско месо, банани и сок од портокал, соочени со растечката вознемиреност кај американските потрошувачи поради високата цена на намирниците, пренесува Ројтерс.

Новите ослободувања, означуваат остар пресврт за Трамп, кој долго време инсистираше дека сеопфатните увозни давачки што ги воведе претходно оваа година не ја поттикнуваат инфлацијата.

„Во некои случаи тие можат да ги зголемат цените“, рече Трамп за неговите царини кога беше прашан за потегот на бродот „Ер Форс Уан“ во петокот вечерта. Но, тој инсистираше дека генерално, САД „практично немаат инфлација“. Демократите извојуваа низа победи на државните и локалните избори во Вирџинија, Њу Џерси и Њујорк Сити, каде што растечките загрижености на гласачите за прифатливоста, вклучително и високите цени на храната, беа клучна тема.

Трамп, исто така, им рече на новинарите на бродот „Ер Форс Уан“ дека ќе продолжи со исплата од 2.000 долари за Американците со пониски и средни приходи што ќе бидат финансирани од приходите од царините следната година. „Царините ни овозможуваат да даваме дивиденда ако сакаме да го направиме тоа.“ „Сега ќе даваме дивиденда, а исто така го намалуваме и долгот“, рече тој.

Администрацијата на Трамп во четврток објави рамковни трговски договори кои, откако ќе бидат финализирани, ќе ги елиминираат царините за одредени прехранбени производи и друг увоз од Аргентина, Еквадор, Гватемала и Ел Салвадор, а американските претставници планираат дополнителни договори пред крајот на годината.

Списокот од петокот вклучува производи што американските потрошувачи рутински ги купуваат за да ги прехранат своите семејства дома, од кои многу имаат забележано двоцифрено зголемување на цените од година во година. Вклучува над 200 производи, почнувајќи од портокали, асаи бобинки и пиперка до какао, хемикалии што се користат во производството на храна, ѓубрива, па дури и вафли за причест.

Белата куќа, во информативен лист за наредбата, рече дека таа доаѓа по „значајниот напредок што претседателот го постигна во обезбедувањето пореципни услови за нашите билатерални трговски односи“.

Се вели дека Трамп одлучил дека одредени прехранбени производи можат да бидат ослободени бидејќи не се одгледувани или преработуваат во Соединетите Држави, и со оглед на склучувањето на девет рамковни договори, два конечни договори за реципрочна трговија и два инвестициски договори.

Мелено говедско месо, според најновите достапни податоци податоците за септември, беше речиси 13% поскапо, според податоците од Индексот на потрошувачки цени, а стековите чинеа речиси 17% повеќе отколку пред една година. Зголемувањата за двата беа најголеми за повеќе од три години, кои датираат од времето кога инфлацијата се приближуваше до својот врв под претходникот на Трамп, демократот Џо Бајден.

Иако САД се голем производител на говедско месо, постојаниот недостиг на говеда во последните години ги одржа цените на говедското месо високи.

Цените на бананите беа околу 7% повисоки, додека доматите беа за 1%. Вкупните трошоци за храна што се консумира дома се зголемија за 2,7% во септември.

Ослободувањата од царини добија пофалби од многу индустриски групи, додека некои изразија разочарување што нивните производи беа исклучени од ослободувањата.

„Денешната акција треба да им помогне на потрошувачите, чија утринска шолја кафе се надеваме дека ќе стане подостапна, како и на американските производители, кои користат многу од овие производи во своите синџири на снабдување и производствени линии“, изјави претседателот на Здружението на прехранбената индустрија FMI, Лесли Сарасин.

Претседателот на Советот за дестилирани пијалоци, Крис Свонгер, рече дека исклучувањето на пијалоците од Европската Унија и Велика Британија „е уште еден удар врз угостителската индустрија на САД токму кога критичната празнична сезона започнува со полна брзина“.

„Шкотското, коњакот и ирското виски се земјоделски производи со додадена вредност што не можат да се произведуваат во Соединетите Држави“, додаде Свонгер.

На прашањето дали се планираат понатамошни промени, Трамп им рече на новинарите на авионот „Ер Форс Уан“: „Не мислам дека ќе биде потребно“.

„Само малку се намаливме“, рече тој. „Цените на кафето беа малку високи, сега ќе бидат на ниско ниво за многу краток период.“

Трамп го преврте глобалниот трговски систем со наметнување основна царина од 10% за увоз од секоја земја, плус дополнителни специфични давачки кои варираат од држава до држава.

Трамп во последните недели се фокусираше директно на прашањето за прифатливоста, инсистирајќи дека сите повисоки трошоци се предизвикани од политиките донесени од Бајден, а не од неговите сопствени царински политики.

Потрошувачите останаа фрустрирани поради високите цени на прехранбените производи, за кои економистите велат дека делумно се поттикнати од увозните царини и би можеле да се зголемат уште повеќе следната година, бидејќи компаниите ќе почнат да го префрлаат целиот товар на увозните давачки.

Врвниот демократ во Комитетот за начини и средства на Претставничкиот дом, Ричард Нил, рече дека администрацијата на Трамп „гаси пожар што тие го започнаа и го смета за напредок“.

„Администрацијата на Трамп конечно јавно го признава она што сите го знаевме од самиот почеток: Трговската војна на Трамп ги зголемува трошоците за луѓето“, рече Нил во соопштението. „Откако се воведоа овие царини, инфлацијата се зголеми, а производството се намалуваше месец по месец.“