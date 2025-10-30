Трамп ги намали царините за Кина, за продолжување на извозот на ретки минерали

Американскиот претседател Доналд Трамп и претседателот на Кина Си Џинпинг се договориле да се намалат царините за Кина во замена за тоа Пекинг да се справи со нелегалната трговија со фентанил, да продолжи со купувањето на соја од САД и да го одржи извозот на ретки метали.

Разговорите лице в лице на Трамп со Си во јужнокорејскиот град Бусан, првпат по 2019 година, го означија финалето на бурното патување на американскиот претседател низ Азија, на кое тој, исто така, ги поздрави трговските договори со Јужна Кореја, Јапонија и земјите од Југоисточна Азија.

„Мислам дека средбата беше неверојатна“, им рече Трамп на новинарите во авионот „Ер Форс Уан“ кратко откако го напушти Бусан.

Тој рече дека царините наметнати на кинескиот увоз ќе бидат намалени на 47 од 57 отсто, со преполовување на стапката на царини поврзани со трговијата со лекови кои се прекурсори на фентанил на 10 од 20 отсто.

„Си ќе работи многу напорно за да го запре протокот на фентанил, смртоносен синтетички опиоид кој е водечка причина за смртни случаи од предозирање во Америка“, рече Трамп.

Само Индија и Бразил сè уште подлежат на повисоки царински стапки меѓу главните трговски партнери на САД.

Светските берзи од Волстрит до Токио достигнаа рекордни максимуми пред состанокот, со надеж за пробив во трговската војна меѓу двете најголеми економии во светот, која ги преврте синџирите на снабдување и ја потресе довербата во глобалниот бизнис.

Срдечниот состанок, кој се одржа на маргините на самитот на Азиско-пацифичката економска соработка (АПЕК), траеше речиси два часа.

Трамп постојано зборуваше за можноста за постигнување договор со Си, откако американските преговарачи во неделата изјавија дека се договориле за рамка со Кина што ќе избегне 100% американски царини за кинески стоки и ќе постигне одложување на ограничувањата на Кина за извоз на ретки метали, сектор во кој таа доминира.