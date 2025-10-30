чет, 30 октомври, 2025

Трамп ги намали царините за Кина, за продолжување на извозот на ретки минерали

Кина ќе мора да се справи и со нелегалната трговија со фентанил, како да продолжи да купува соја од САД

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Канва Колаж, Мета.мк

Американскиот претседател Доналд Трамп и претседателот на Кина Си Џинпинг се договориле да се намалат царините за Кина во замена за тоа Пекинг да се справи со нелегалната трговија со фентанил, да продолжи со купувањето на соја од САД и да го одржи извозот на ретки метали.
Разговорите лице в лице на Трамп со Си во јужнокорејскиот град Бусан, првпат по 2019 година, го означија финалето на бурното патување на американскиот претседател низ Азија, на кое тој, исто така, ги поздрави трговските договори со Јужна Кореја, Јапонија и земјите од Југоисточна Азија.
„Мислам дека средбата беше неверојатна“, им рече Трамп на новинарите во авионот „Ер Форс Уан“ кратко откако го напушти Бусан.
Тој рече дека царините наметнати на кинескиот увоз ќе бидат намалени на 47 од 57 отсто, со преполовување на стапката на царини поврзани со трговијата со лекови кои се прекурсори на фентанил на 10 од 20 отсто.
„Си ќе работи многу напорно за да го запре протокот на фентанил, смртоносен синтетички опиоид кој е водечка причина за смртни случаи од предозирање во Америка“, рече Трамп.
Само Индија и Бразил сè уште подлежат на повисоки царински стапки меѓу главните трговски партнери на САД.
Светските берзи од Волстрит до Токио достигнаа рекордни максимуми пред состанокот, со надеж за пробив во трговската војна меѓу двете најголеми економии во светот, која ги преврте синџирите на снабдување и ја потресе довербата во глобалниот бизнис.
Срдечниот состанок, кој се одржа на маргините на самитот на Азиско-пацифичката економска соработка (АПЕК), траеше речиси два часа.
Трамп постојано зборуваше за можноста за постигнување договор со Си, откако американските преговарачи во неделата изјавија дека се договориле за рамка со Кина што ќе избегне 100% американски царини за кинески стоки и ќе постигне одложување на ограничувањата на Кина за извоз на ретки метали, сектор во кој таа доминира.

ПОВРЗАНО

Македонија

Македонија контра 165 земји во ОН, гласаше против осуда на економското ембарго на САД кон Куба

Генералното собрание на ОН со огромно мнозинство гласаше за осуда на економското ембарго на САД врз Куба кое трае 33 години. За гласаа 165...
Повеќе
Балкан

САД ги укина санкциите против Милорад Додик и Жељка Цвијановиќ

Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) на Министерството за финансии на САД ги отстрани Милорад Додик, претседателот на Алијансата на независни социјалдемократи, како...
Повеќе

Најнови

Македонија

Градскиот инспектор Александар Јовановски е нов директор на „Комунална хигиена“

Александар Јовановски е новиот директор на јавното претпријатие „Комунална хигиена“, кој треба да го замени Сабахудин Рустеми, кој е во притвор. Јовановски на позицијата доаѓа од градската администрација, каде работи како...
Повеќе
Ctrl - Z

Дваесет деца од различни етнички заедници заедно ќе учат за сценарио, камера, актерска игра и монтажа

Дваесет деца од различни етнички заедници на возраст од 9 до 13 години ќе учествуваат во едукативниот проект „Различни приказни, заедничко платно“, што го реализира Вардар филм – Скопје. Децата ќе...
Повеќе
Европа

Нови пет лица уапсени во врска со кражбата во Лувр, меѓу нив е и еден од крадците

Уште пет лица беа уапсени во врска со грабежот на крунските скапоцености во Лувр, вклучувајќи и еден човек идентификуван со ДНК како еден од осомничените крадци - изјави денеска парискиот обвинител,...
Повеќе
Главна секција

Што значи да се пружи отпор на антиродовите напади во Централна Европа?

Фокусот на предавањето на проф. Гжеѓож Пјотровски од Универзитет во Гдањск беше да ја опише стратешки координираната коалиција која се спротивставува на родовата еднаквост во секоја своја форма низ повеќе земји....
Повеќе

Градскиот инспектор Александар Јовановски е нов директор на „Комунална хигиена“

Александар Јовановски е новиот директор на јавното претпријатие „Комунална хигиена“, кој треба да го замени Сабахудин Рустеми, кој е во притвор. Јовановски на позицијата доаѓа од градската администрација, каде...

Дваесет деца од различни етнички заедници заедно ќе учат за сценарио, камера, актерска игра и монтажа

Нови пет лица уапсени во врска со кражбата во Лувр, меѓу нив е и еден од крадците

Што значи да се пружи отпор на антиродовите напади во Централна Европа?

Оркестарот на македонската Филхармонија вратен на бис по извонредниот концерт во Виена

„Лукоил“ го продава својот имот во странство на „Гунвор груп“

Македонија контра 165 земји во ОН, гласаше против осуда на економското ембарго на САД кон Куба

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Градскиот инспектор Александар Јовановски е нов директор на „Комунална хигиена“

Дваесет деца од различни етнички заедници заедно ќе учат за сценарио, камера, актерска игра и монтажа

Нови пет лица уапсени во врска со кражбата во Лувр, меѓу нив е и еден од крадците