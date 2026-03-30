Претседателот на САД Доналд Трамп изјави дека нема проблем со рускиот танкер за нафта покрај брегот на Куба кој доставува помош на островот, кој е соборен на колена поради американската блокада на нафта.

„Имаме танкер таму. Не ни пречи некој да добие брод затоа што му треба… мора да преживее“, им рече Трамп на новинарите додека се враќаше во Вашингтон.

Кога беше прашан дали извештајот на „Њујорк тајмс“ дека на танкерот ќе му биде дозволено да стигне до Куба е точен, Трамп рече: „Им реков, ако некоја земја сака да испрати нафта во Куба во моментов, немам проблем без разлика дали е тоа Русија или не“.

Податоците за следење покажуваат дека танкерот за нафта што превезува приближно 730.000 барели нафта бил веднаш до источниот врв на островот во неделата вечерта.

Бродот, „Анатолиј Колодкин“, е санкциониран од САД, Европската Унија и Обединетото Кралство по војната во Украина.

Кубанските државни медиуми велат дека е закажано танкерот да пристигне денеска во пристаништето Матанзас, во западна Куба.

Трамп, чија влада се соочи со својот карипски противник поагресивно од која било друга американска влада во поновата историја, ефикасно ја исклучи Куба од клучните испораки на нафта во обид да наметне промена на режимот. Блокадата имаше катастрофални ефекти врз цивилите за кои Трамп и државниот секретар Марко Рубио велат дека сакаат да помогнат.

Прекините во снабдувањето на целиот остров ги потресоа Кубанците кои веќе со години се борат со криза, а недостатокот на бензин и основни ресурси ги осакати болниците и го намали јавниот превоз.

Експертите велат дека очекуваната пратка би можела да произведе околу 180.000 барели дизел – доволно за да се задоволи дневната побарувачка на Куба за девет или 10 дена.

Куба долго време е во срцето на геополитичко влечење јаже меѓу САД и Русија, кое датира од пред неколку децении. Трамп во неделата ја отфрли идејата дека дозволувањето на бродот да стигне до Куба ќе му помогне на рускиот претседател Владимир Путин.

„Тоа не му помага. Тој ќе изгуби еден брод нафта, тоа е сè. Ако тој сака да го стори тоа, и ако другите земји сакаат да го сторат тоа, тоа не ме загрижува многу“, рече г-дин Трамп. „Тоа нема да има влијание. Куба е завршена. Тие имаат лош режим. Тие имаат многу лошо и корумпирано раководство и без разлика дали ќе добијат брод нафта или не, нема да биде важно.“

Тој додаде: „Би сакал да го пуштам, без разлика дали е тоа Русија или некој друг, бидејќи на луѓето им треба топлина и ладење и сите други работи.“

Трамп постојано алудираше на понатамошни акции на САД против Куба, велејќи во повеќе наврати, вклучително и во неделата вечерта, дека карипскиот остров е следен.

„Куба е хаос. Тоа е земја што пропаѓа, а тие ќе бидат следни“, рече Трамп. „За краток временски период, тоа ќе пропадне, а ние ќе бидеме тука да помогнеме. Ќе бидеме тука да им помогнеме на нашите големи кубански Американци кои беа исфрлени од Куба.“

Блокадата на САД, исто така, ги поттикна цивилите надвор од Куба да ги земат работите во свои раце, тргнувајќи во опасни мисии за доставување помош.

Две едрилици што тргнаа од Мексико носејќи помош за Куба како дел од конвојот „Нуестра Америка“ слетаа во Хавана во саботата попладне откако исчезнаа по нивното заминување на 20 март. Аднан Стумо, координаторот на конвојот со помош, рече дека тие „никогаш не биле во сериозна опасност“, туку биле принудени да одат по подолг пат за да избегнат лошо време.