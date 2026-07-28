Американскиот претседател Доналд Трамп е домаќин на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и украинскиот претседател Володимир Зеленски во вторник, со војните во Иран и Украина во критична фаза, а неговите врски со двајцата лидери се значително различни.

Односите со Зеленски се затоплија бидејќи Украина го задуши рускиот напредок, додека Нетанјаху пристигнува во услови на растечко разочарување во Белата куќа поради недостатокот на напредок кон пошироко решение во конфликтот со Иран и критиките од некои од поддржувачите на Трамп кои се противат на подлабокото вклучување на САД на Блискиот Исток.

Двајцата лидери се во Вашингтон за да присуствуваат на комеморација за сенаторот Линдзи Греам, републиканец кој беше еден од најблиските сојузници на Трамп и кој често се обидуваше да го убеди Трамп да обезбеди поголема поддршка за војната во Украина.

И војната во Украина и проширувањето на конфликтот на Блискиот Исток се во критични моменти. По пропаѓањето на прекинот на огнот во војната во Иран, Трамп вели дека ги запрел воздушните напади на САД за да ѝ даде на дипломатијата уште една шанса. Зеленски, во меѓувреме, е охрабрен од неодамнешните успеси на Украина.

Сепак, нема крај на повидок за ниту еден од конфликтите.

Нетанијаху е во постојан контакт со Трамп, кој повремено мораше да го совлада израелскиот лидер од напади во Либан за да се обиде да ги ослаби милитантите на Хезболах, поддржани од Иран.

Остриот телефонски разговор во јуни во кој претседателот го нарече премиерот луд, прво протече во медиумите, а подоцна јавно потврден од самиот Трамп, ги разоткри тензиите меѓу двајцата лидери.

Извори запознаени со ова прашање велат дека Нетанјаху има за цел да ја добие поддршката од Трамп за неговата кампања за реизбор пред гласањето на 27 октомври.

Средбата со Трамп, која го покажува она што традиционално е близок однос меѓу двајцата лидери, би можела да му помогне на Нетанјаху дома, каде што се бори во анкетите за јавното мислење.

„Во овие сложени времиња, треба да дејствувате со голема решителност и голема мудрост. Ќе разговараме за сите прашања на дневен ред, првенствено за Иран“, рече Нетанјаху во видео изјава додека заминуваше за Вашингтон.

„Секако, нашата цел е да ја заштитиме нашата безбедност, а исто така и да го прошириме кругот на мир околу нас.“

Официјален претставник на Белата куќа изјави дека Трамп ќе разговара за конфликтот во Иран, како и за тензиите меѓу Израел и Либан, чиј претседател Трамп беше домаќин минатата недела.

Официјалниот претставник рече дека ќе разговараат и за Абрахамовите договори, серијата договори што Трамп ги посредуваше за нормализирање на дипломатските односи меѓу Израел и Обединетите Арапски Емирати, Бахреин, Мароко и Судан.

Трамп сака да ја додаде Саудиска Арабија во договорите и минатата недела го услови договорот за цивилна нуклеарна соработка со кралството со потпишувањето на Ријад. Ријад досега го отфрнува приклучувањето кон договорите без пат кон палестинска државност.

„Биби беше одличен“, им рече Трамп на новинарите во „Ер Форс Уан“ додека леташе за Мичиген во понеделник, користејќи го прекарот на израелскиот лидер. „Тој беше премиер во воено време. Се снајдовме многу добро заедно.“

Зеленски и Трамп се судрија во првите месеци од вториот мандат на Трамп, но односите меѓу нив двајца се подобрија во последните месеци бидејќи Украина имаше поголем успех во војната, вклучително и со зголемените напади врз руската нафтена индустрија.