Трамп би можел да ѝ понуди на Украина безбедносна гаранција како да е членка на НАТО

Американскиот претседател Доналд Трамп би можел да понуди заштита слична на НАТО за Украина, а Русија е отворена за идејата, изјави вчера еден од неговите високи функционери за надворешна политика пред состанокот со Украина и европските лидери за да се договорат деталите за можните безбедносни гаранции за Киев.

„Успеавме да ја добиеме следната отстапка, Соединетите Држави би можеле да понудат заштита слична на Член 5, што беше прв пат да чуеме дека Русите се согласуваат со тоа“, изјави Стив Виткоф, специјалниот претставник на Трамп за Русија.

Виткоф се осврна на Член 5 од Северноатлантскиот договор, кој го смета секој напад врз една од неговите 32 членки како напад врз сите. Тој посочи дека на Украина би можело да ѝ се понуди безбедносна гаранција од таков обем наместо членство во НАТО, што Путин го отфрли.

Русија започна целосна инвазија на Украина во февруари 2022 година и постепено напредува со месеци во најсмртоносната војна во Европа во последните 80 години.

Виткоф и државниот секретар Марко Рубио, кои беа во просторијата кога Трамп се сретна со рускиот лидер Владимир Путин во Алјаска во петокот, дадоа серија телевизиски интервјуа пред денешниот состанок во Вашингтон со украинскиот претседател Володимир Зеленски и лидерите на некои европски сојузници.

„Веруваме дека постигнавме одреден напредок и сега мора да го следиме тој напредок. Тоа води кон средба на тројцата лидери, каде што може да се финализираат решенија“, изјави Рубио за средбата со Путин.

Руските претставници се противат на западните трупи во Украина, но не ја исклучија можноста за безбедносна гаранција за Киев. Зборувајќи за време на заедничкото појавување во медиумите со Трамп по нивниот речиси тричасовен состанок, Путин во петокот изјави: „Се согласувам со претседателот Трамп. Тој денес рече дека безбедноста на Украина мора да се обезбеди со сите средства. Секако, ние сме подготвени да работиме на ова.“

Виткоф изјави дека Русија, исто така, се согласила да донесе закон против преземање на повеќе територија од Украина со сила.

„Русите се согласија да се внесе законски формулација што ќе ги спречи – или дека ќе потврдат дека нема да се обидат да земат повеќе земја од Украина по мировниот договор, каде што ќе потврдат дека не ги кршат европските граници“, рече тој.

Секои безбедносни гаранции што му се нудат на Зеленски би можеле да вклучуваат и обврска за Соединетите Држави.

„Тоа би бил многу голем потег од страна на претседателот, доколку тој понуди обврска на САД за безбедносна гаранција. Тоа ви кажува колку силно сака мир, колку го цени мирот, дека би бил спремен да направи таква отстапка“, рече Рубио.