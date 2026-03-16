Американскиот претседател Доналд Трамп, во интервју за „Фајненшл тајмс“, рече дека би било многу лошо за иднината на НАТО доколку сојузниците не помогнат во обезбедувањето на Ормускиот теснец, критичен воден пат за глобалниот превоз на нафта.

Тој додаде дека очекува Кина да помогне во обезбедувањето на каналот и посочи дека би можел да го одложи претстојниот самит со кинескиот лидер Си Џинпинг ако нацијата не се согласи да помогне.

На авионот „Ер Форс Уан“, американскиот претседател им рече на новинарите дека разговара со околу седум земји за обезбедување на теснецот, повторувајќи дека ќе запомни ако тие не помогнат.

Трамп ја наведе Кина како една од тие нации, нагласувајќи дека таа е во голема мера зависна од испораките на нафта што патуваат низ водниот пат. Иако не ги именуваше другите земји на кои им се обратил, тој се осврна на НАТО алијансата, како и на други земји за кои верува дека треба да ја бранат својата територија. Претходно, тој изјави за Фајненшл тајмс дека е соодветно само земјите што имаат корист од Ормускиот теснец да помогнат во неговото повторно отворање.

Трамп предупреди дека ако нема одговор од другите нации, тоа би можело да биде „многу лошо за иднината на НАТО“, додавајќи дека САД биле многу попустливи кон своите европски сојузници.

„Ќе се сетиме“ ако земјите не помогнат, вели Трамп и додаде дека ќе биде интересно да се види кои земји ќе им помогнат на САД со она што го нарече „многу мал потфат“.

Претходно, иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, рече дека Техеран не побарал прекин на огнот и не „гледа никаква причина зошто треба да разговараме со Американците, бидејќи разговаравме со нив кога решија да нè нападнат“.

Меѓународниот аеродром во Дубаи, еден од најпрометните во светот, мораше привремено да ги прекине летовите по инцидент со беспилотно летало. Израел рече дека сè уште има илјадници цели што треба да се погодат во Иран, неколку часа откако вети дека ќе ги прошири нападите во западниот и централниот дел од земјата.