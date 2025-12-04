Администрацијата на САД објави зголемена проверка на кандидатите за H-1B визи за висококвалификувани работници, а во интерен меморандум на Стејт департментот се вели дека секој што е вклучен во цензура на слободата на говорот може да се разгледа за одбивање.

H-1B визите, кои им овозможуваат на американските работодавци да вработуваат странски работници во специјализирани области, се клучни за американските технолошки компании кои регрутираат во голема мера од земји, вклучувајќи ги Индија и Кина. Многу од лидерите на тие компании го поддржаа Трамп на последните претседателски избори.

Телеграмата, испратена до сите американски мисии на 2 декември, им наредува на американските конзуларни службеници да ги прегледаат биографиите или профилите на LinkedIn на кандидатите за H-1B – и членовите на семејството кои би патувале со нив – за да видат дали работеле во области што вклучуваат активности како што се дезинформации, модерирање на содржината, проверка на факти, усогласеност и онлајн безбедност, меѓу другото.

„Доколку откриете докази дека апликантот бил одговорен или соучесник во цензура или обид за цензура на заштитено изразување во Соединетите Американски Држави, треба да побарате утврдување дека апликантот не е подобен“, според специфичен член од Законот за имиграција и националност, се вели во дописот.

Деталите за подобрената проверка за визи H-1B, вклучувајќи го и фокусот на цензурата и слободата на говорот, претходно не се објавени.

Во дописот се вели дека сите апликанти за виза биле предмет на оваа политика, но се бара засилен преглед за апликантите H-1B со оглед на тоа што често работеле во технолошкиот сектор вклучително и во компании за социјални медиуми или финансиски услуги вклучени во сузбивањето на заштитеното изразување.

„Мора темелно да ги истражите нивните истории на вработување за да се осигурате дека нема учество во такви активности“, се вели во дописот.

Новите барања за проверка важат и за нови и за повторени апликанти.

„Ние не ги поддржуваме странците што доаѓаат во Соединетите Американски Држави за да работат како цензори за замолчување на Американците“, рече портпарол на Стејт департментот, но додаде дека не коментира за наводно протечени документи.

„Во минатото, самиот претседател беше жртва на ваков вид злоупотреба кога компаниите за социјални медиуми ги заклучуваа неговите сметки. Тој не сака другите Американци да страдаат на овој начин. Дозволувањето на странците да водат ваков вид цензура би го навредило и повредило американскиот народ“, рече портпаролот.

Администрацијата на Трамп ја стави слободата на говорот, особено она што го смета за задушување на конзервативните гласови на интернет, во фокус на својата надворешна политика.

Функционерите постојано се вклучуваа во европската политика за да го осудат она што го нарекуваат потиснување на десничарските политичари, вклучително и во Романија, Германија и Франција, обвинувајќи ги европските власти за цензурирање на ставови како што е критиката за имиграцијата во име на борбата против дезинформациите.

Во мај, Рубио се закани со забрани за визи за луѓе кои го цензурираат говорот на Американците, вклучително и на социјалните медиуми, и посочи дека политиката би можела да ги таргетира странските претставници кои ги регулираат американските технолошки компании.