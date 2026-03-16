Доналд Трамп ги повика Велика Британија и другите сојузници да испратат воени бродови во Ормускиот теснец за да помогнат во обезбедувањето на клучниот бродски пат од Блискиот Исток, објави Би-Би-Си.

Американскиот претседател рече дека се надева дека Кина, Франција, Јапонија и Јужна Кореја ќе испратат бродови на преминот, каде што вели дека голем број танкери биле нападнати откако САД и Израел ја започнаа војната против Иран пред две недели.

Одговарајќи на коментарите на Трамп, британското Министерство за одбрана соопшти дека разговара со сојузниците за безбедноста на бродовите во регионот.

Иран соопшти дека ќе продолжи да го блокира теснецот – најпрометниот канал за превоз на нафта во светот низ кој обично минуваат околу 20 отсто од светските залихи на нафта.

Неговото затворање, како и штрајковите врз превозот и енергетската инфраструктура од почетокот на војната, доведоа до огромен пораст на глобалните цени на нафтата .

Трамп на својата платформа Truth Social во саботата напиша дека „многу земји“ ќе испратат воени бродови заедно со САД за да помогнат теснецот да остане „отворен и безбеден“.

„Се надеваме дека Кина, Франција, Јапонија, Јужна Кореја, Велика Британија и другите, кои се погодени од ова вештачко ограничување, ќе испратат бродови во областа, така што Ормутскиот теснец повеќе нема да претставува закана од нација која е целосно обезглавена. Во меѓувреме, Соединетите Американски Држави ќе бомбардираат до крајбрежјето и постојано ќе пукаат во иранските чамци и бродови на водата. На еден или друг начин, наскоро ќе го отвориме Ормутскиот теснец, БЕЗБЕДЕН и СЛОБОДЕН!“ кажа Трамп.