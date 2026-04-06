Претседателот Доналд Трамп го повика Конгресот да поддржи буџет за одбрана од 1,5 трилиони долари, паралелно со големи кратења на домашните програми, со што официјално го потврди амбициозното зголемување на воените трошоци што го најавуваше со месеци, пренесува Политико.

Во серија буџетски информативни листови, објавени во пресрет на поширокото претставување на фискалниот план на претседателот, Белата куќа наведе дека предвидува зголемување на воениот буџет за повеќе од 40 отсто за фискалната година што почнува во октомври. Администрацијата на Трамп формално предлага републиканците во Конгресот да усвојат голем дел од тие средства за одбрана, околу 350 милијарди долари, преку процедурата за буџетско усогласување, за да го заобиколат филибастерот во Сенатот и да избегнат двопартиски преговори.

Републиканските лидери на Капитол хил почнуваат да ја прифаќаат идејата демократите да бидат тргнати настрана за да се зголемат средствата за Пентагон и за спроведување на имиграциските политики, сметки кои во моментов не се финансирани поради поширокото запирање на работата на Министерството за внатрешна безбедност.

Но, Трамп ќе има потешкотии да изгради доволно политичка волја дури и во сопствените редови за да ги оствари своите цели за одбраната, бидејќи фискалните конзервативци бараат соодветни кратења на трошоците, откако неволно го поддржаа пакетот за даноци и трошење вреден повеќе трилиони долари, што републиканците минатото лето го усвоија по партиска линија.

Додека бара историско зголемување на воениот буџет, Белата куќа истовремено бара и намалување од 10 отсто на невоеното трошење, со предложено кратење од 73 милијарди долари од федералните програми надвор од војската. Главни цели на предложените кратења се еколошките програми во повеќе федерални агенции, вклучително и укинување на 15 милијарди долари грантови за иницијативи како технологија за обновлива енергија, како и 4 милијарди долари транспортни средства за програми што поддржуваат инфраструктура за полнење електрични возила.

Администрацијата препорачува Конгресот да укине 1,6 милијарди долари за истражувачки програми што ги спроведува Националната администрација за океани и атмосфера, а од законодавците бара и да најдат заштеди од 45 милиони долари преку кратење на програмите за обновлива енергија во Министерството за внатрешни работи. Белата куќа бара и дополнителни 642 милиони долари кратења за, како што ги нарекува, „вок и расипнички меѓународни финансиски институции“ во рамки на буџетот на Министерството за финансии.

Планот, подготвен од директорот на буџетот во Белата куќа, Рас Воут, предвидува укинување на актуелните иницијативи за правично домување во Министерството за домување и урбан развој, како и на Фондот за финансиски институции за развој на заедниците, кој доделува средства на банки во заедниците и други финансиски институции што одобруваат кредити во средини кои традиционално се недоволно опслужени од банкарскиот сектор.

Исто така, се бара Конгресот целосно да го укине финансирањето за агенцијата во рамки на Министерството за трговија што промовира бизниси во сопственост на малцинства, како и за Националната фондација за демократија, која промовира слобода во земји со авторитарни режими што им се закануваат на американските интереси.

Втора година по ред, фискалната рамка на Трамп пристигнува со месеци задоцнување и не се очекува да ги содржи сите податоци на кои законодавците се потпираат при подготвувањето на буџетските закони за претстојната фискална година. Минатата година, републиканските законодавци сè уште бараа од Воут да ги достави тие детали длабоко во текот на летото.