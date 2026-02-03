Претседателот на САД, Доналд Трамп, соопшти дека неговата администрација ќе бара отштета од милијарда долари од Универзитетот Харвард откако „Њујорк тајмс“ објави дека администрацијата морала да се повлече од своето барање за исплата од 200 милиони долари во преговорите со универзитетот.

Трамп ја коментираше информацијата преку објава на социјалната мрежа „Truth Social“, обвинувајќи го Харвард дека доставувал неточни информации до медиумот, објави Би-Би-Си.

Администрацијата на Трамп го обвинува Харвард дека не презел соодветни мерки за спречување на антисемитизмот за време на пропалестинските протести на кампусот.

Во април минатата година, администрацијата повлече околу 2 милијарди долари федерални истражувачки грантови за Харвард и го замрзна понатамошното финансирање. Универзитетот поднесе тужба против оваа одлука, оценувајќи дека владата не смее да се меша во автономијата на приватните универзитети, вклучително и во наставните програми, вработувањата и истражувачките приоритети.

Подоцна, федерален суд во САД ги поништи кратењата на средствата, утврдувајќи дека со одлуката биле нарушени уставно загарантираните права на универзитетот на слобода на говор. Белата куќа најави дека ќе ја оспори судската одлука.

Пред најновата најава, владата и Харвард воделе разговори за можен договор за одмрзнување на федералното финансирање.

Во понеделникот, Трамп изјави дека администрацијата бара отштета од милијарда долари и дека нема намера за понатамошна соработка со универзитетот.

За разлика од Харвард, универзитетите Колумбија, Пенсилванија и Браун постигнаа договори со администрацијата за зачувување на федералното финансирање, без судска постапка.