Американскиот претседател Доналд Трамп се сретна со првите луѓе од некои од најголемите светски нафтени компании во Белата куќа во петокот за да разговараат за Венецуела, велејќи дека сака тие да инвестираат 100 милијарди долари во земјата за значително да го прошират своето производство.

Трамп ја наведе нафтата како приоритет за неговата стратегија за јужноамериканската нација откако американските сили го заробија нејзиниот лидер Николас Мадуро во ноќен напад врз нејзиниот главен град на 3 јануари.

„Американските компании ќе имаат можност да ја обноват скапаната енергетска инфраструктура на Венецуела и на крајот да го зголемат производството на нафта на нивоа што никогаш порано не се видени“, рече Трамп на отворањето на состанокот.

Тој беше придружуван од врвни раководители од Ексон Мобил (XOM.N), КонокоФилипс (COP.N), Шеврон Корп (CVX.N), и други.

„Ние ќе ја донесеме одлуката за тоа кои нафтени компании ќе влезат“, рече републиканскиот претседател.

Тој го пофали договорот со привремените лидери на Венецуела за обезбедување 50 милиони барели сурова нафта на САД, каде што бројни рафинерии се специјално опремени за нејзино рафинирање. Трамп рече дека очекува ваквите испораки да продолжат на неодредено време. „Едно од нештата што САД ќе ги добијат од ова ќе бидат уште пониски цени на енергијата“, рече тој.

Американските сили во меѓувреме продолжија да запленуваат венецуелски танкери за нафта на море за да спроведат ембарго. Петтото такво запленување беше објавено вчера. Функционерите на администрацијата на Трамп изјавија дека треба да ја контролираат продажбата и приходите од нафта на Венецуела на неодредено време за да се осигурат дека земјата дејствува во интерес на Америка, вклучително и со намалување на корупцијата и трговијата со дрога.

Некои демократски пратеници го критикуваа овој пристап како изнуда. Аналитичарите од индустријата, исто така, предупредија за политичка нестабилност, бидејќи земјата оди по тенка линија помеѓу осудата на апсењето на Мадуро и смирувањето на САД.

Компаниите, вклучувајќи ги „Шеврон“, „Витол“ и „Трафигура“, се натпреваруваат за американски лиценци за пласирање на постојната сурова нафта на Венецуела, но нафтените гиганти се двоумат да се обврзат на големи, долгорочни инвестиции во Венецуела поради високите трошоци и политичката нестабилност.

Извршниот директор на „Ексон“, Дарен Вудс, на состанокот во Белата куќа, изјави дека компанијата ја смета Венецуела за моментално „неинвестициона“ и треба да види значителни промени за да се врати таму.

„Ни беа запленети средствата таму“ двапати, и така можете да замислите дека повторното влегување трет пат би барало некои прилично значајни промени“, рече тој.

„Уверени сме дека со оваа администрација и претседателот Трамп, кои работат рака под рака со венецуелската влада, тие промени можат да се воспостават“, рече тој.

Потпретседателот на Chevron, Марк Нелсон, рече дека компанијата е посветена на инвестиции во Венецуела. Chevron е единствениот американски нафтен гигант кој сè уште работи во земјата.

На состанокот беа поканети и неколку помали независни компании и играчи поддржани од приватен капитал, вклучувајќи некои со врски со Колорадо, матичната држава на министерот за енергетика Крис Рајт. Многу од тие директори го пофалија Трамп за неговата политика кон Венецуела и рекоа дека се подготвени да инвестираат во земјата и да ја пласираат нејзината нафта на пазарот.

Децении на недоволно инвестирање го еродираа производството во Венецуела, членка на ОПЕК која се гордее со најголемите резерви на нафта во светот, но сочинува само околу 1% од глобално снабдување.

Венецуела пумпаше дури 3,5 милиони барели дневно во 1970-тите, повеќе од трипати повеќе од сегашните нивоа.

Трамп на состанокот рече дека САД ќе ја гарантираат физичката и финансиската безбедност на нафтените компании што инвестираат во Венецуела, но не даде детали.

Во петок наутро, министерот за енергетика Крис Рајт изјави во интервју за Фокс њуз пред разговорите во Белата куќа дека постои „реална можност“ САД да ја користат својата Банка за извоз и увоз за да помогнат во финансирањето на големи нафтени проекти во Венецуела. Ова би можело да ги намали финансиските ризици за компаниите што ќе одлучат да инвестираат таму.

Трамп додаде дека тековните разговори со нафтените компании имаат за цел да обезбедат обврски.

„Мора да ги натераме да инвестираат, а потоа мора да им ги вратиме парите што е можно побрзо“, рече Трамп. „А потоа можеме да го поделиме сè помеѓу Венецуела, САД и нив. Мислам дека е едноставно. Мислам дека формулата е едноставна.“