Доналд Трамп ги удвои своите закани за преземање на Гренланд, велејќи дека САД ќе направат нешто, без разлика дали им се допаѓа или не. Зборувајќи на состанок со раководителите на компаниите за нафта и гас во Белата куќа, американскиот претседател ги оправда своите коментари велејќи:

„Ако не го сториме тоа, Русија или Кина ќе го преземат Гренланд. И нема да ги имаме Русија или Кина како соседи“.

Тој додаде: „Значи, ќе направиме нешто со Гренланд, или на добар или на потешкиот начин“.

Најновите коментари на Трамп доаѓаат во услови на ескалација на тензиите меѓу САД и нивните сојузници во НАТО, вклучително и Данска, поради повторените обиди на неговата администрација да ја преземе контролата врз во голема мера автономната арктичка територија. Ставот на Трамп е цврсто отфрлен од Данска и Гренланд.

И покрај опомените од данската премиерка Мете Фредериксен, која неодамна изјави дека нападот на САД врз Гренланд би значел крај на „НАТО, а со тоа и на безбедноста по Втората светска војна“, Трамп продолжи да инсистира дека ја поддржува алијансата.

„Да не бев јас, немаше да имате НАТО во моментов“, рече Трамп во петокот. „Но, нема да им дозволиме на Русија или Кина да го окупираат Гренланд, а тоа ќе се случи ако не го сториме тоа.“

Трамп долго време изразува интерес за Гренланд, првпат јавно ја изнесе идејата за стекнување на територијата во 2019 година за време на неговиот прв претседателски мандат. Предлогот наиде на брзо противење од данските и гренландските лидери.

Трамп ја оживеа темата во последните недели, особено по нападот на САД врз Венецуела и апсењето на претседателот Николас Мадуро и неговата сопруга, епизода што го одразува сè поохрабрениот став на Белата куќа. Трамп рече дека Гренланд му е многу потребен како императив за национална безбедност. Во меѓувреме, жителите на Гренланд постојано го изразуваат своето одбивање да бидат дел од САД, при што 85% од населението ја отфрла идејата, според анкета од 2025 година. Анкетите покажуваат дека само 7% од Американците ја поддржуваат идејата за американска воена инвазија на територијата.

Гренланд не беше единственото прашање на радарот на Трамп во петокот. Тој предупреди дека САД ќе преземат мерки против иранскиот режим ако тој се обиде насилно да ги потисне демонстрантите, бидејќи демонстрациите продолжуваат да растат низ целата земја.

Опишувајќи го Иран како во голема неволја, Трамп рече: „Ако почнат да убиваат луѓе како што правеа во минатото, ние ќе се вмешаме. Ќе ги удираме многу силно таму каде што ги боли.“

Тој додаде: „И повторно, им велам на иранските лидери: „Подобро да не почнувате да пукате, бидејќи и ние ќе почнеме да пукаме.““