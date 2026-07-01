Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, заедно со претседателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот Горан Ангеловски, денеска на граничниот премин Табановце, со министерот за внатрешни работи на Република Србија Ивица Дачиќ и вршителот на должност директор на Агенцијата за безбедност во сообраќајот на Република Србија Бранко Стаматовиќ, официјално ја означија првата заедничка превентивна акција „Вози одморен“.

Од МВР велат дека кампањата има за цел да ја подигне свеста кај возачите за опасностите што ги носи заморот зад воланот, особено во екот на летната туристичка сезона кога значително се зголемува фреквенцијата на возила на Коридорот 10, од граничниот премин Табановце до граничниот премин Богородица.

Во своето обраќање, министерот Тошковски истакна дека кампањата и заедничките превентивни активности се уште една потврда за успешната соработка меѓу двете соседни и пријателски држави.

„Заедно со нашите колеги од Србија испраќаме силна порака дека превенцијата е најдобриот начин за заштита на човечките животи. Возачите кои во овие жешки денови тргнуваат на подолги патувања треба да бидат одморени, а за време на патувањето да прават пауза на секои два до три часа, во траење од најмалку петнаесет минути. Во рамките на патувањето да консумираат доволно вода во рамки на патувањето, да ги почитуваат сообраќајните правила, особено брзината на движење. Најголем број на сообраќајните несреќи се случуваат затоа што имаме преголем умор на оние што го управуваат возилото или затоа што го управуваат пребрзо. Заради сето тоа сметам дека ова е клучна кампања, бидејќи човековиот живот нема цена, еден човечки живот да спасиме сите ние заедно повеќе, ќе биде благодат за сите нас“, истакна Тошковски.

Министерот за внатрешни работи на Република Србија Ивица Дачиќ оцени дека ова претставува пример за успешна регионална соработка во интерес на безбедноста на сите учесници во сообраќајот.

„Наш приоритет е да биде спасен секој човечки живот, особено животот на најмладите и тоа е голема работа. Затоа апелираме до сите возачи да патуваат одморени и одговорно, посебно на долгите летни дестинации“, порача Дачиќ, додавајќи дека соработката со македонската полиција во реализацијата на оваа превентивна акција има особено значење во периодот кога илјадници туристи транзитираат низ двете држави.