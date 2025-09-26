Тони Блер во преговори да ја раководи повоената преодна власт во Газа

Поранешниот британски премиер, Сер Тони Блер, е вклучен во преговори за да ја води повоената транзициска власт во Газа, дознава Би-Би-Си. Предлогот, за кој се вели дека има поддршка од Белата куќа, предвидува Блер да раководи со управна власт поддржана од ОН и земјите од Заливот – пред да им ја предаде контролата назад на Палестинците.

Неговата канцеларија соопшти дека тој нема да поддржи никаков предлог што ги расели луѓето од Газа. Сер Тони, кој ја воведе Велика Британија во војната во Ирак во 2003 година, беше дел од разговорите за планирање на високо ниво со САД и други страни за иднината на Газа.

Во август, тој се придружи на состанокот во Белата куќа со Трамп за да разговараат за плановите за територијата, кои американскиот пратеник за Блискиот Исток, Стив Виткоф, ги опиша како многу сеопфатни – иако малку други информации беа откриени за состанокот.

Плановите предвидуваат Блер да биде раководител на тело наречено Меѓународна транзициска власт во Газа (Гита), според извештаите во „Економист“ и израелските медиуми. Таа би барала мандат од ОН да биде врховен политички и правен орган на Газа пет години.

Планот би бил моделиран според меѓународните администрации што ги надгледуваа транзициите на Источен Тимор и Косово кон државност. Првично би бил со седиште во Египет, во близина на јужната граница на Газа, пред да влезе во Газа откако Појасот ќе се стабилизира, заедно со мултинационални сили.

Како премиер, Блер донесе одлука да ги ангажира британските сили во војната во Ирак во 2003 година, што беше жестоко критикувана во официјалната истрага за конфликтот, која откри дека тој дејствувал врз основа на погрешни разузнавачки информации без сигурност за производството на оружје за масовно уништување таму.

По напуштањето на функцијата во 2007 година, Блер служеше како пратеник за Блискиот Исток за Квартетот на меѓународни сили (САД, ЕУ, Русија и ОН). Тој се фокусираше на донесување економски развој во Палестина и создавање услови за решение со две држави.

Извештаите за преговорите за неговото вклучување во преодна власт за Газа доаѓаат откако палестинскиот претседател Махмуд Абас во четврток изјави дека е подготвен да соработува со Трамп и други светски лидери за спроведување на мировен план со две држави. Абас отфрли улога на Хамас во управата ба Газа и побара да се разоружа.

Во текот на конфликтот, повеќе страни изнесоа различни предлози за иднината на Газа. Во февруари, Доналд Трамп изнесе планови – кои оттогаш се чини дека се отфрлени – САД да заземат долгорочна позиција на сопственост над Газа, велејќи дека таа би можела да биде ривиера на Блискиот Исток.

Идејата би вклучувала присилно раселување на Палестинците на територијата и би претставувала кршење на меѓународното право. САД и Израел рекоа дека тоа би вклучувало доброволна емиграција.

Во март, САД и Израел го отфрлија арапскиот план за повоена реконструкција на Појасот Газа, кој би им овозможил на 2,1 милиони Палестинци што живеат таму да останат на своето место. Палестинската власт и Хамас го поздравија арапскиот план, кој бараше Газа привремено да биде управувана од комитет на независни експерти и таму да бидат распоредени меѓународни мировници.

Во јули, меѓународна конференција предводена од Франција и Саудиска Арабија во Њујорк предложи преоден административен комитет за Газа, кој би работел под капата на Палестинската власт. Ниту САД ниту Израел не присуствуваа. Таканаречената Њујоршка декларација беше поддржана од мнозинството гласови на Генералното собрание на ОН во резолуција претходно овој месец.

Порано оваа недела, Велика Британија формално ја призна Државата Палестина, заедно со Франција, Канада, Австралија и неколку други земји. Велика Британија и други земји ги повторија повиците за решение со две држави, кое би значело создавање независна Палестина на Западниот Брег и Појасот Газа, со Источен Ерусалим како нејзин главен град, покрај Израел.

Израел и САД го критикуваа потегот како награда за Хамас.