пет, 26 септември, 2025

Тони Блер во преговори да ја раководи повоената преодна власт во Газа

Плановите предвидуваат Блер да биде раководител на тело наречено Меѓународна транзициска власт во Газа (Гита), која би барала мандат од ОН да биде врховен политички и правен орган на Газа пет години

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tony_Blair_WEF_(cropped).jpg DAVOS/SWITZERLAND, 26JAN05 - Tony Blair, Prime Minister of the United Kingdom, captured during the Session 'Special Address' at the Annual Meeting 2005 of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, January 26, 2005. ..Copyright by World Economic Forum swiss-image.ch/Photo by Remy Steinegger....+++No resale, no archive+++

Поранешниот британски премиер, Сер Тони Блер, е вклучен во преговори за да ја води повоената транзициска власт во Газа, дознава Би-Би-Си. Предлогот, за кој се вели дека има поддршка од Белата куќа, предвидува Блер да раководи со управна власт поддржана од ОН и земјите од Заливот – пред да им ја предаде контролата назад на Палестинците.

Неговата канцеларија соопшти дека тој нема да поддржи никаков предлог што ги расели луѓето од Газа. Сер Тони, кој ја воведе Велика Британија во војната во Ирак во 2003 година, беше дел од разговорите за планирање на високо ниво со САД и други страни за иднината на Газа.

Во август, тој се придружи на состанокот во Белата куќа со Трамп за да разговараат за плановите за територијата, кои американскиот пратеник за Блискиот Исток, Стив Виткоф, ги опиша како многу сеопфатни – иако малку други информации беа откриени за состанокот.

Плановите предвидуваат Блер да биде раководител на тело наречено Меѓународна транзициска власт во Газа (Гита), според извештаите во „Економист“ и израелските медиуми. Таа би барала мандат од ОН да биде врховен политички и правен орган на Газа пет години.

Планот би бил моделиран според меѓународните администрации што ги надгледуваа транзициите на Источен Тимор и Косово кон државност. Првично би бил со седиште во Египет, во близина на јужната граница на Газа, пред да влезе во Газа откако Појасот ќе се стабилизира, заедно со мултинационални сили.

Како премиер, Блер донесе одлука да ги ангажира британските сили во војната во Ирак во 2003 година, што беше жестоко критикувана во официјалната истрага за конфликтот, која откри дека тој дејствувал врз основа на погрешни разузнавачки информации без сигурност за производството на оружје за масовно уништување таму.

По напуштањето на функцијата во 2007 година, Блер служеше како пратеник за Блискиот Исток за Квартетот на меѓународни сили (САД, ЕУ, Русија и ОН). Тој се фокусираше на донесување економски развој во Палестина и создавање услови за решение со две држави.

Извештаите за преговорите за неговото вклучување во преодна власт за Газа доаѓаат откако палестинскиот претседател Махмуд Абас во четврток изјави дека е подготвен да соработува со Трамп и други светски лидери за спроведување на мировен план со две држави. Абас отфрли улога на Хамас во управата ба Газа и побара да се разоружа.

Во текот на конфликтот, повеќе страни изнесоа различни предлози за иднината на Газа. Во февруари, Доналд Трамп изнесе планови – кои оттогаш се чини дека се отфрлени – САД да заземат долгорочна позиција на сопственост над Газа, велејќи дека таа би можела да биде ривиера на Блискиот Исток.

Идејата би вклучувала присилно раселување на Палестинците на територијата и би претставувала кршење на меѓународното право. САД и Израел рекоа дека тоа би вклучувало доброволна емиграција.

Во март, САД и Израел го отфрлија арапскиот план за повоена реконструкција на Појасот Газа, кој би им овозможил на 2,1 милиони Палестинци што живеат таму да останат на своето место. Палестинската власт и Хамас го поздравија арапскиот план, кој бараше Газа привремено да биде управувана од комитет на независни експерти и таму да бидат распоредени меѓународни мировници.

Во јули, меѓународна конференција предводена од Франција и Саудиска Арабија во Њујорк предложи преоден административен комитет за Газа, кој би работел под капата на Палестинската власт. Ниту САД ниту Израел не присуствуваа. Таканаречената Њујоршка декларација беше поддржана од мнозинството гласови на Генералното собрание на ОН во резолуција претходно овој месец.

Порано оваа недела, Велика Британија формално ја призна Државата Палестина, заедно со Франција, Канада, Австралија и неколку други земји. Велика Британија и други земји ги повторија повиците за решение со две држави, кое би значело создавање независна Палестина на Западниот Брег и Појасот Газа, со Источен Ерусалим како нејзин главен град, покрај Израел.

Израел и САД го критикуваа потегот како награда за Хамас.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Флотилата со помош за Газа предводена од Грета Тунберг пријавила експлозии во близина

Организаторите на флотaла што носи помош за Газа пријавија експлозии во близина на нивните бродови и виделе повеќе беспилотни летала околу флотата, која е...
Повеќе
Подглавна секција

Шест европски земји ја признаа палестинската држава, Израел тврди тоа е награда за тероризам

Франција, заедно со Белгија, Монако, Луксембург, Малта и Андора формално ja признаa палестинската држава во Обединетите нации во понеделникот, потег што ја продлабочува меѓународната...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Тони Блер во преговори да ја раководи повоената преодна власт во Газа

Поранешниот британски премиер, Сер Тони Блер, е вклучен во преговори за да ја води повоената транзициска власт во Газа, дознава Би-Би-Си. Предлогот, за кој се вели дека има поддршка од Белата куќа,...
Повеќе
Македонија

Лишен од слобода тетовец кој ги обоил со црвена боја регистарските таблички и вградил флешери на својот автомобил

На 25.09.2025 во 16:40 часот поради сторени сообраќајни прекршоци по член 139 точка 11, член 36 точка 5 од Закон за возила и член 225 точка 9 од Закон за безбедност...
Повеќе
Македонија

Предлог за поведување дисциплинска постапка за 11 полицајци од Велес за случајот со Росица Коцева

Министерството за внатрешни работи поднесе предлог за поведување дисциплинска постапка за 11 вработени во СВР Велес по наоди од внатрешна контрола за непостапување целосно согласно законските обврски и процедури по претходните...
Повеќе
Европа

Унгарците пресретнаа руски борбени авиони над Балтичкото море

Моделите „Грипен“ на унгарските воздухопловни сили кои служат во воздушната полиција на НАТО беа полетани од воздухопловната база Шјауљај во Литванија за да пресретнат лет од пет руски авиони над Балтичкото...
Повеќе

Тони Блер во преговори да ја раководи повоената преодна власт во Газа

Поранешниот британски премиер, Сер Тони Блер, е вклучен во преговори за да ја води повоената транзициска власт во Газа, дознава Би-Би-Си. Предлогот, за кој се вели дека има поддршка од...

Лишен од слобода тетовец кој ги обоил со црвена боја регистарските таблички и вградил флешери на својот автомобил

Предлог за поведување дисциплинска постапка за 11 полицајци од Велес за случајот со Росица Коцева

Унгарците пресретнаа руски борбени авиони над Балтичкото море

Општина Аеродром и Град Скопје со кривични пријави против ЈП „Комунална хигиена“

Јавен повик за прибирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“

Трамп потпиша извршна наредба за префрлање на ТикТок на американски сопственици

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Лишен од слобода тетовец кој ги обоил со црвена боја регистарските таблички и вградил флешери на својот автомобил

Предлог за поведување дисциплинска постапка за 11 полицајци од Велес за случајот со Росица Коцева

Унгарците пресретнаа руски борбени авиони над Балтичкото море