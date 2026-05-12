Надежите за мировен договор за Иран драстично се намалија откако денеска американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека прекинот на огнот со Иран „се одржува во живот“, бидејќи Техеран го отфрли предлогот на САД за прекин на конфликтот и се држеше до листата барања што американскиот претседател ги опиша како „ѓубре“.

Иран повика на прекин на војната на сите фронтови, вклучително и Либан, каде што сојузникот на САД Израел се бори против милитантите на Хезболах поддржани од Иран. Техеран, исто така, го нагласи својот суверенитет над Ормускиот теснец, побара надомест за воената штета и крај на американската поморска блокада, меѓу другите услови.

Трамп рече дека одговорот на Иран го загрозува статусот на прекинот на огнот што започна на 7 април.

„Би го нарекол најслаб предлог во моментов, откако го прочитав тоа ѓубре што ни го испратија. Дури и не го дочитав“, им рече Трамп, кој постојано се закануваше дека ќе го прекине прекинот на огнот.

САД предложија прекин на борбите пред да започнат разговори за поспорни прашања, вклучително и нуклеарната програма на Иран.

Фјучерсите за сурова нафта од типот Брент ги зголемија добивките во раната азиска трговија во вторник, искачувајќи се над 104,50 долари за барел, бидејќи застојот го остави Ормускиот теснец во голема мера затворен. Пред почетокот на војната на 28 февруари, тесниот воден пат пренесуваше една петтина од светските испораки на нафта и течен природен гас, а оттогаш стана централна точка на притисок во конфликтот.

Нарушувањата предизвикани од речиси затворањето на теснецот ги принудија производителите на нафта да го намалат извозот, а производството на нафта на ОПЕК дополнително се намали во април на најниско ниво за повеќе од две децении, покажа анкетата на Ројтерс во понеделник.

Соединетите Американски Држави во понеделник воведоа нови санкции врз поединци и компании за кои велат дека му помагаат на Иран да испорачува нафта во Кина, дел од напорите за прекинување на финансирањето за воените и нуклеарните програми на Техеран, а истовремено ги предупредија банките за обидите за избегнување на постојните ограничувања.

Се очекува Трамп да пристигне во Пекинг во среда, каде што Иран ќе биде меѓу темите што ќе се дискутираат со кинескиот претседател Си Џинпинг.

Сообраќајот низ Ормускиот теснец е многу помал во споредба со пред војната. Податоците за испорака на „Кплер“ и „ЛСЕГ“ покажаа дека три танкери натоварени со сурова нафта излегле од водниот пат минатата недела, при што тракерите биле исклучени за да се избегне ирански напад.