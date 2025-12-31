Јапонската влада изрази загриженост до Пекинг во врска со нивните воени вежби околу Тајван, во услови на тензии меѓу двете земји, кои веќе се затегнати поради коментарите на јапонскиот премиер пред речиси два месеци за непредвидена ситуација со Тајван, според Кјодо, пренесува СКМП.

Ова се совпаѓа со изјавата на Јапонија дека бродови на кинеската крајбрежна стража патролирале во близина на островите Дјаоју – кои се во центарот на посебен долгогодишен спор меѓу двете земји – рекорден број денови оваа година.

Токио му соопшти на Пекинг дека очекува прашањата што се однесуваат на Тајван да бидат решени мирно преку дијалог, според Кјодо, кој се повикува на „извор запознаен со развојот на настаните“.

Пекинг започна масовни вежби со боева муниција и блокада околу Тајван во понеделник и вторник, испукувајќи ракети и мобилизирајќи уништувачи и ракетни лансери. Вежбите служат како предупредување до „силите за независност“ и против надворешно мешање, според Народноослободителната армија.

Вежбите се одржаа помалку од две недели откако американскиот Стејт департмент објави дека одобрил пакет оружје од 11 милијарди американски долари за Тајван – наводно најголемиот во историјата на островот.

Пекинг ја нарече продажбата на оружје, која сè уште треба да добие одобрение од Конгресот на Соединетите Американски Држави, „флагрантно мешање во внатрешните работи на Кина“.

Тензиите меѓу Пекинг и Токио драматично ескалираа откако Такаичи на почетокот на ноември посочи дека нападот врз Тајван би можел да претставува „ситуација што го загрозува опстанокот“ за Јапонија, оправдувајќи ја воената интервенција од Токио.

Пекинг го гледа Тајван како дел од Кина, кој треба да се обедини со сила доколку е потребно. Повеќето земји, вклучувајќи ги САД и Јапонија, не го признаваат Тајван како независна држава, но Вашингтон е против секој обид за преземање на самоуправуваниот остров со сила и е посветен на снабдување со оружје.

Пекинг возврати на забелешките на Такаичи и возврати, вклучително и намалување на туризмот и меѓувладините и културните размени. Овој месец, борбени авиони од двете земји имаа средби во воздух додека кинескиот носач на авиони Лиаонинг изведуваше обука во меѓународни води во близина на Јапонија.

Островите Дјаоју, кои Јапонија ги нарекува острови Сенкаку, беа уште една жаришна точка.

Јапонската крајбрежна стража во вторник забележа бродови на кинеските крајбрежни стражи како пловат во континуираната зона во близина на островите Дјаоју, со што вкупниот број денови во кои кинеските бродови биле забележани во близина на островите оваа година достигна 356, според Кјодо.

Бројката го надмина минатогодишниот вкупен број од 355 дена, што е рекордно високо ниво откако кинеските бродови за прв пат беа потврдени дека пловат таму во 2008 година.

Сеиширо Сакамото, командант на регионалниот штаб на јапонската крајбрежна стража, рече дека ситуацијата околу островите станува „сè потешка“ и останува „непредвидлива“.

„Ќе продолжиме да преземаме сите можни мерки за одбрана на нашите територијални води и ќе одговориме на смирен, но цврст начин“, рече тој во соопштението.

Островите Дјаоју, североисточно од Тајван во Источнокинеското Море, се состојат од пет ненаселени островчиња и три гребени. Архипелагот е под ефективна јапонска контрола, иако Пекинг има спротивставени барања за суверенитет.

Овој месец, двете страни се вклучија во судир меѓу крајбрежната стража, најновиот во низата чести поморски конфронтации.

Кинеската крајбрежна стража соопшти дека избркала јапонски рибарски брод од островите, додека јапонската страна соопшти дека пресретнала и избркала два брода на кинеските крајбрежни стража кои се приближиле до рибарски брод.