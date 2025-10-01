Точно единаесет месеци од трагедијата на железничката станица во Нови Сад

Денес во 11:52 часот, низ Нови Сад и Србија, беше почитувано 16-минутно молчење за загинатите во најголемата повоена трагедија, за која многумина тврдат дека всушност била злосторство

На 1 ноември 2024 година, во 11:52 часот наутро, се урна крошната на железничката станица во Нови Сад, каде животите трагично ги загубија 16 жртви. Тие беа претежно млади луѓе, а студентката по медицина и млада мајка Теодора Мартинко беа исклучително тешко повредени, пренесува Српскиот медиум Мој Нови Сад.

Денес во 11:52 часот, низ Нови Сад и Србија, беше почитувано 16-минутно молчење за загинатите во најголемата повоена трагедија, за која многумина тврдат дека всушност била злосторство.

Во Нови Сад, најголем број луѓе се собраа на железничката станица – веднаш пред местото на трагедијата, на Плоштадот на слободата, каде што присутни беа матурантите од гимназиите „Светозар Марковиќ“ и „Исидора Секулиќ“ и Средното економско училиште „Светозар Милетиќ“.

Дополнително, за граѓаните да бидат уште посвесни за ситуацијата во земјата, на билбордот зад присутните се појави апел за помош за дете кое се лекува со помош на СМС пораки. Тоа е особено трагично со оглед на тоа за колку проневера на пари се осомничени некои поранешни министри и нивните соработници.

Во Земун, беа изнесени 16 столчиња и 16 бели рози – за секоја жртва.

На еден транспарент во Земун беше напишано: „И 16 (17) од нив сакаа да живеат нормално“, алудирајќи на фактот дека едно од мртвите девојчиња било бремено кога починало, како и на фактот дека поддржувачите на СНС често бараат враќање на „нормален живот“.

Во Краљево, тие потсетија дека поминаа 11 месеци од трагедијата/злосторството во кое загинаа 16 лица и дека корупцијата е одговорна за тоа.

Засега, немаме информации дали имало инциденти на местата каде што бил блокиран сообраќајот.

За потсетување, студентите од Нови Сад ги поканија сите граѓани да им се придружат на кампусот во 18:30 часот, по што најверојатно ќе започнат комеморативна прошетка…