Titans Quest 2 е во ран пристап но може да се купи и игра тековната верзија на Steam

Играта Titans Quest 2 е во ран пристап односно early access на Steam. Станува збор за изометричка RPG hack and slash игра каде се борите со митолошки чудовишта од старогрчката митологија. На играта работат девелоперите Grimlore Games и издавачите THQ Nordic, а ова е трејлерот за Titans Quest 2:

Своевремено првата Titans Quest игра им служеше особено на тогашните наши тинејџери да ја доживеат како играње улога на македонски фалангист што хара низ античка Грција и се бори против митолошки суштества. Истата улога во последниве години ја има и играта Assassin’s Creed: Odyssey иако и двете игри содржински се повеќе наклонети на грчкото лоби. Оваа игра беше многу слична со Диабло но во хоплитски оклоп со иконичниот шлем со перијаница и кратки мeчеви и округли големи штитови. Во играта покрај класичен воин може да се игра и магионичар и стрелец и разбојник. Еве како изгледа вториот дел додека се игра играта:

Вториот дел, Titans Quest 2, во серијалот што неминовно ќе добие и идни верзии, е многу сличен со игрите од Диабло франшизата, особено Диабло 4 и Диабло Имортал, но и Path of Exile (PoE) 1 и 2, затоа што има околини кои се претерано слични на веќе видените. Пештерските ходници се скоро исти како во Диабло Имортал, пустинските делови и непријателите многу потсетуваат на исти такви зони во Диабло 4 како и платоата за тепање против босеви во внатрешност на лавиринти. Гротескната естетика од Path of Exile 2 е тунирана во ново светло како во сцената од трејлерот за мала дрвена арена и самиот изглед на луѓето непријатели во форма на војници или разбојници се со малку поголеми глави како на PoE, но копирањето и малото видоизменување се приметува веднаш од искусните гејмери.

Тоа што беше дражот на првата игра што остана тотално оригинално, односно природата со шуми и полиња и населби со куќи и поседи како и храмовите на боговите секако е присутно и во Titans Quest 2 со драстични графички надграби на текстури за разлика од првиот дел и нови непријатели. Вториот дел од играта во изработка беше најавен со доста привлечен трејлер пред една година:

Играта има одлични оцени од сите што ја испробале а и самата цена е попристапна затоа што наместо стандардот за вакви популарни игри што се движи со цена околу 60 евра во последниве години, Titans Quest 2 моментално е двојно поевтина – 30 евра. Во моментов дури и е на попуст и чини 24 евра до осми август.

Девелоперите Grimlore Games и издавачите THQ Nordic изјавија дека играта ќе биде во развој на неодредено време додека да се добие што повеќе фидбек од играчите и сè уште нема предвиден датум кога ќе излезе целосната игра.