Илјадници граѓани вечерва се собраа во центарот на Тирана на протест за да го искажат своето незадоволство од владеењето на премиерот Еди Рама кој е на чело на државата од 2013 година. Протестот го организира опозицијата предводена од Сали Бериша и неговата Демократска партија на Албанија.

„Долу!“, „Отстапи му пат на мирот“, „Наркокартелот ги таргетира децата, семејството, достоинството на албанската нација“, се само дел од транспарентите со кои вечерва на булеварот „Паднати борци на нацијата“ пред албанската Влада и пред зградата на канцеларијата на премиерот, дел од граѓаните искажаа револт од досегашното владеење. Централното подрачје на Тирана е блокирано и е под силно полициско обезбедување. Може да се забележат и специјалци со гас маски.

Во своите говори, претставници на партијата обвинија за корупција во Владата, поради што бараат оставка на Рама. Во последните месеци во Албанија вакви протести ескалираа, односно протестирачите се судираа со полицијата, па се препорачува внимателност при движење низ центарот на градот.