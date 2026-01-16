„ТикТок“ ќе воведува нова технологија за проверка на возраста на корисниците низ ЕУ во наредните недели, објави Гардијан.

„ТикТок“ и други големи платформи популарни кај младите луѓе, како “Јутјуб“, се соочуваат со зголемен притисок за подобро идентификување и отстранување на сметки што им припаѓаат на деца.

Системот, кој тивко беше пилотиран од ЕУ во текот на изминатата година, анализира информации за профили, објавени видеа и сигнали на однесување за да предвиди дали некоја сметка може да му припаѓа на корисник помлад од 13 години.

„ТикТок“ соопшти дека сметките означени од системот ќе бидат прегледани од специјализирани модератори наместо да се избришат автоматски, а потоа може да бидат отстранети. Пилот-проектот во Велика Британија доведе до отстранување на илјадници профили.

„Мета“, матичната компанија на „Фејсбук“ и „Инстаграм“, ја користи компанијата за верификација „Јоти“ за да ја потврди возраста на корисниците на „Фејсбук“.

Во декември, Австралија воведе забрана за социјални мрежи за лица под 16 години. Комесарот за е-безбедност на земјата откри дека повеќе од 4,7 милиони сметки се отстранети низ 10 платформи – вклучувајќи ги „Јуутјуб“, „ТикТок“, „Инстраграм“, „Фејсбук“ и „Снепчет“ откако забраната стапи на сила во декември.

Европскиот парламент се залага за ограничувања на возраста на корисниците на социјалните медиуми, додека Данска сака да ги забрани социјалните мрежи за лица под 15 години.

Од „ТикТок“ за „Ројтерс“ изјавија дека новата технологија е изградена специјално за да се усогласи со регулаторните барања на ЕУ. Компанијата соработувала со Комисијата за заштита на податоци на Ирска кој е водечки регулатор за приватност на ЕУ, додека го развивала системот.