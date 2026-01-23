ТикТок склучи договор што ќе ѝ овозможи на многу популарната апликација за кратки видеа да продолжи да работи во САД, објави компанијата во четврток. Договорот доаѓа по долгогодишна борба меѓу Вашингтон и Пекинг што започна во првиот мандат на Трамп во Белата куќа, кога тој неуспешно се обиде да ја забрани апликацијата поради загриженост за националната безбедност.

Платформата требаше да биде забранета во САД во јануари 2025 година ако нејзиниот кинески сопственик, ByteDance, не успее да ги продаде своите американски операции на американски инвеститори. Но, американскиот претседател Доналд Трамп постојано го одложуваше спроведувањето на законодавството за отстранување на апликацијата. Главен извор на несогласување беше моќниот алгоритам на апликацијата, кој ја диктира содржината што им се препорачува на корисниците. Сега таа формула е лиценцирана на американските сопственици на апликацијата и ќе биде обучена само на податоци од САД.

Експертите велат дека ова сигурно ќе предизвика промени, но како точно ќе влијае на 200-те милиони Американци на апликацијата останува нејасно. Со години Вашингтон врши притисок врз ТикТок да ги продаде своите американски операции, наведувајќи загриженост за националната безбедност во врска со нејзиниот кинески сопственик ByteDance. Идејата за забрана на ТикТок, првпат изнесена од Трамп за време на неговиот прв мандат во 2020 година, доби на интензитет под претседателството на Џо Бајден. Во 2024 година, Бајден потпиша закон со кој се бара ByteDance да го продаде TikTok или да се соочи со забрана во САД.

Во јануари минатата година апликацијата беше исклучена за американските корисници од 12 до 14 часа. Тоа привремено затемнување беше обновено откако Трамп, тогашен новоизбран претседател, вети дека ќе ја поништи забраната. Минатиот септември, Трамп објави дека постигнал договор со Кина за да продолжи апликацијата да работи во САД. А во декември, беа потпишани обврзувачки договори со американски и глобални инвеститори за управување со бизнисот на ТикТок во САД.

Според договорот, нов бизнис наречен TikTok USDS Joint Venture LLC ќе ги обезбедува податоците, апликациите и алгоритмите на американските корисници преку мерки за приватност на податоците и сајбер безбедност. Трамп се изјасни за договорот, пишувајќи на социјалните мрежи дека е многу среќен што помогнал во спасувањето на ТикТок.

Компанијата вели дека новото заедничко тело ќе работи како независен ентитет управуван од седумчлен одбор на директори, со мнозинство американци. Адам Пресер, поранешен член на WarnerMedia, беше назначен за извршен директор на заедничкото вложување. Постојат три управувачки инвеститори за американските операции на ТикТок, секој од нив поседува по 15% удел, Оракл, со кој претседава Лари Елисон, републикански мегадонатор и долгогодишен сојузник на Трамп, Силвер Лејк, американска фирма за технолошки инвестиции и МГХ, инвеститор од Емиратите. ByteDance ќе задржи 19,9% удел во бизнисот.

Останатите 35,1% од компанијата се во сопственост на група компании, вклучувајќи ја семејната канцеларија на технолошкиот извршен директор Мајкл Дел – уште еден поддржувач на Трамп.