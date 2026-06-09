Повеќе од четири години по целосната инвазија на Владимир Путин, тој верува дека најголемата војна во Европа од 1945 година полека се врти во корист на Украина. Воената ситуација е најперспективна за Киев во последните две и пол години, вели Зеленски. „Не можеме да кажеме дека Русија ја губи оваа војна. Но, можеме да кажеме дека ја губат иницијативата секој ден, ден по ден“, пренесува Гардијан.

Во текот на изминатата недела Кремљ претрпе серија неуспеси. Украински беспилотни летала со долг дострел го погодија родниот град на Путин, Санкт Петербург, запалувајќи нафтени терминали и испраќајќи чад што се издигаше над хоризонтот.

Слични напади го осакатија окупираниот Крим. Клучен пат за снабдување е преполн со запалени камиони и цистерни, а полуостровот заземен од Русија во 2014 година доживува сериозен недостиг на гориво.

Во меѓувреме, на источното бојно поле, силниот напредок на Русија речиси запре. Според Зеленски, кој од 2022 година постојано изјавува дека верува оти со доволна поддршка што Украина може да ја одбрани од својот напаѓач, Кремљ губи повеќе од 30.000 војници месечно, со 23.000-24.000 убиени, а останатите „тешко“ ранети. Вистинската бројка, сугерира тој, може да биде уште поголема.

„Вкупно, ова е многу голем број. Тоа значи дека тие не ја добиваат војната“, истакнува тој. Украина, исто така, изгуби воен персонал во помал обем.

Војната на Москва може да изгледа заглавена, но нејзиното уништување продолжува и во последните месеци ги интензивираше своите воздушни напади врз украинските градови со очигледна цел да ги тероризира оние што не се вклучени во борбите. Во еден напад минатиот вторник беа употребени 73 ракети и 656 беспилотни летала.

Осумнаесет лица беа убиени во Киев и Днепар, вклучувајќи и тригодишно момче. Тој беше погребан под урнатините на станбен блок. Според градоначалникот на градот, Русите намерно користат касетна муниција во населените области.

Минатата недела, Зеленски напиша отворено писмо до претседателот на Русија, предлагајќи средба лице в лице за да се смири овој ужасен конфликт. Зборувајќи во петокот на економскиот форум во Санкт Петербург, Путин ја отфрли понудата. Тој го окарактеризира писмото како „грубо“ и рече дека територијалните барања на Русија – регионот Донбас и двете јужни украински провинции – се непроменети.

Тој, исто така, инсистираше дека руските сили напредуваат низ сите делови од фронтовската линија, велејќи им: „Продолжете да работите, браќа“.

Непопустливиот став на Путин ги наведе некои набљудувачи да се запрашаат дали е во заблуда или добива погрешни информации од неговите команданти. Зеленски вели дека овие теории се веродостојни, но нагласува дека „причината зошто лаже не е важна“. Путин, додава тој, лажел за војната од самиот почеток, тврдејќи дека било неопходно да се заземе украинската земја за да се „спасат“ руските говорници. Неговите лаги се лепило, кое се користи за „спојување“ на различни елементи во руското општество, смета тој.

На меѓународната сцена, Русија доживеа неколку неодамнешни политички порази. Во април, најблискиот сојузник на Путин во Европа, Виктор Орбан, беше поразен на општите избори во Унгарија. Неодамнешните руски напори да ги поддржи кандидатите наклонети кон Кремљ во Молдавија и – за време на викендот – во Ерменија, исто така, не успеаја. „Тие губат влијание во различни земји, вклучително и во Азербејџан“, вели Зеленски. Тој додава: „Тие се изолирани во Европа и од Соединетите Држави. Значи, тие се сами“.

Доналд Трамп го започна својот втор мандат во 2025 година велејќи дека ќе ја заврши војната, а Зеленски внимателно ги пофали дипломатските напори на САД, и покрај неговата тешка средба во Овалната соба, пријателскиот самит минатото лето меѓу Трамп и Путин во Алјаска и намалувањата на американската помош за Киев.

„Секогаш му велев на претседателот Трамп дека Путин лаже. Тој си игра игри со вас, со Белата куќа“, вели Зеленски, додавајќи дека е благодарен на Американците за нивната „силна поддршка“ за неговата земја.

Претседателот на Украина признава дека вниманието на Вашингтон се префрлило на Блискиот Исток. „Секако, од самиот почеток на војната со Иран нивниот фокус се префрли“, вели Зеленски за администрацијата на Трамп. Тој разбира зошто САД употребиле „толку многу ракети и оружје“ во својата војна по избор со Техеран.

Тој со тага забележува дека Киев – за разлика од сојузниците на САД во Заливот и Израел – никогаш не добил „толкава поддршка“. „Штета е“, вели тој.

Од 2022 година Украина се трансформираше во суперсила на беспилотни летала. Некогаш барател на западна воена помош, Киев прерасна во центар за воено-индустриско производство и технички иновации. Неколку арапски земји побараа негова помош за соборување на иранските „Шахеди“.

Најважното оружје што сега ѝ недостасува на Украина, вели Зеленски, се американските ракети „Патриот“. Тие се единствениот систем способен да соборува руски балистички ракети, кои секоја ноќ паѓаат врз заспаните украински цивили.

Во неделата, Зеленски разговараше на Даунинг стрит со Кир Стармер, германскиот канцелар Фридрих Мерц и францускиот претседател Емануел Макрон. Зеленски вели дека го обновил повикот до своите европски сојузници да го „затворат“ небото на Украина – со други зборови, да ѝ помогнат на Украина да се одбрани од големи руски напади со беспилотни летала и ракети.

Освен антибалистички пресретнувачи, тој сака финансиска поддршка за трансформирање на мобилизираните вооружени сили на Украина во договорна армија од европски тип.