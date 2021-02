The Weekend со спектакуларен настап на овогодинешното „Супер Боул“ шоу во кое Том Брејди се закити со седмата титула

На 7 февруари се одржа овогодишното, 55то по ред, издание на финалето на американскиот фудбал – „Супер Боул“. Во финалето играа Канзас Сити и Тампа Беј, а победникот беше Тампа Беј со резултат од 31-9. На натпреварот имаше околу 25.000 гледачи што е најниска бројка во историјата на овој настан, а тоа се должи на ограничувањата поради пандемијата од ковид-19.

Ова беше рекордна 7 титула за квотербекот на Тампа Беј – 43 годишниот Том Брејди за којашто доби многу честитки.

Како дел од рекламите што се емитуваат на овој настан имаше сегмент од 5 секунди купен од страна на Редит поврзан со случувањата со акциите на „Гејмстоп“.

На шоуто на полувреме настапи The Weeknd со спектакуларен настап движејќи се од трибините до самиот терен. Тука беше вклучен дел налик на карневалска куќа додека на теренот беше придружен од 100тина танцувачи облечени исто како него но со завои на нивната глава. The Weeknd ги испеа своите најголеми хитови меѓу кои беа “Starboy”, “I feel it coming”, “Can’t feel my face” и “Blinding Lights”.

Настапот можете да го погледнете овде: