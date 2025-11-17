Warframe е можеби најдобрата бесплатна игра на Steam на која ќе наидете од аспект на квалитет, брза инстант акција и гротексни сајберпанк дизајни. Овојпат беше најавен најновиот пач наречен „The Old Peace“ како и најавата за серијалот квестови со нова приказна со наслов „The Devils Triad“.

Ако долго не сте се осврнале на оваа игра има промени што дојдоа со изданието познато како „1999“ со таканаречен изглед на протофрејмови кои се хуманоиди и се нудат како скинови со кои се игра. Исто така е најавен нов прајм ворфрејм наречен Gyre. Ова е трејлерот за новиот апдејт на играта за кој девелоперите најавија дека сè што е презентирано во трејлерот ќе биде имплементирано во играта како нова механика:

Што се однесува до приказната Warframe започна неколку интересни гранки кои може да се развиваат во нови приказни и да се комбинираат меѓусебно. Овојпат во фокусот ќе биде приказната за таканаречената Devils Triad што инволвира три лика, од кои едниот е католички свештеник што се самокамшикува со огнен буздоган-кандило, неговата “сестра по душа” (Soul Sister) која е религиозна убавица која левитира со оштетени стапала и третиот член на тријадата е орокин манифестиран во демон -што потсетува на портретирањето на Мефисто во Икс-Мен стриповите од Марвел. Секако сето ова звучи гротескно и одвратно -но симболиката што девелоперите ја туркаат е главно е порака на бунтовност против религиозна репресија. Еве како изгледаат ликовите од „Ѓаволската Тријада“.

Иако главниот фокус на играчите на Warframe е околу последно споменатиот додадок, нова прајм верзија на било кој Warframe е секогаш добродојдена. Иако не е најпривлечниот прајм излезен до сега Warframe-от Pyre излегува со овој аптејт и како главно оружје се враќа Бумерангот наречен Кестрел оружје дизајнирано уште во 2018 година кое дури сега добива Prime верзија, што може да се види во трејлерот за Pyre Prime кој беше дел од скорешниот Dev Stream на девелоперите на играта Digital Extremes што во целосно издание од времетраење од скоро час и половина може да го изгледате во продолжение (секако има и timestamps за да прерипате директно на темите кои ве интересираат повеќе):

И за крај она што е важно да се знае е дека имаше огромни бранови на банирање на играчи на самата игра поради говор на омраза. И следно наведеното е важно да се знае доколку се впуштате во редовно играње на Warframe:

Што се однесува до комуницирањето во играта, внесен е нов автоматизиран систем против дискриминација од било кој вид и ако често користите навредливи изрази или говор на омраза -може да добиете перманентен бан од играта и да го изгубите акаунтот целосно, затоа се препорачува културно и нормално да се комуницира со другите играчи, затоа што ова не важи само за главниот канал каде сите од одбраниот регион зборуваат за играта туку и поради пцовка во приватна порака може да се случи истото. И ваквата одлука на девелоперите не се отповикува, затоа што играта има добиено на светска популарност и бројот на играчите е зголемен до степен каде Customer Support нема ни да ви одговори за правење жалби после перманентен бан кој може да се случи за погрешен искажан збор или реченица. Ова е автоматизиран систем што служи да ги исфилтрира токсичните играчи што вербално би малтретирале луѓе што просто се фокусирани на играта. Реакциите на помладите генерации кон овој нов систем кои се навикнати да се навредуваат констатно на Dota 2 -игра која има токсична заедница – беа драстични. Но барем ова ги учи помладите да бидат културни и нормални во разговорите иако самата игра е наменета за повозрасна публика поради гротескниот Blood and Gore фактор.

Сепак за играње на игра што е со инстант акција на која можете лесно да донесете и пријатели со кои би играле бесплатно на Steam и бара основен гејмерски компјутер во секој случај ви ја препорачуваме Warframe.-која до ден денешен е многу креативно развиена и ажурирана графички иако постои од поодамна. Секако за повеќе информации за самата игра имаме и претходни написи што може да ги прочитате на следниот линк.