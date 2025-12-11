Elden Ring Nightreign е спиноф на главната Elden Ring игра што функционира како group to play co-op игра во истиот свет, со тоа што се игра со два до три играчи и изгледа на Souls Battle Royal игра. Играта штотуку го доби своето ново DLC што чини 15 евра наречено The Forsaken Hollows.

За напредување во оваа игра потребна ви е група, што значи мора да имате пријатели со кои редовно се групирате затоа што PUG (Pick Up Group) групите сите долгогодишни играчи на онлајн фантазиски игри со мач и магија знаат како поминуваат. Соиграчите се неуиграни заедно и често се растураат групите после прв безуспешен обид да се победи одреден главен. Но овде се групирате и слетувате во мапа без fall damage исклучиво на почетокот исто како во battle royal игрите. Светот е сосема ист како во базичната Елден Ринг но со графика со приметлив намален квалитет.

Во најновото DLC наречено The Forsaken Hollows тоа што највеќе ги привлече играчите беше враќањето на босеви застапени во Дарксоулс серијалот како витезот Аториус и Демон Принцес. Босевите се твикнати да се движат исто како во Дарксоулс со многу мали модификации. Но тоа што им смета на играчите во ова DLC е што новата мапа односно новата зона за играње има многу вертикалност и често се случува да се падне во провалија дека има дупки на секој чекор и прекачувања – но со најдени скратени рути што веќе се учат од јутуб видеа има скратени патишта до босевите -додека самата околина и многубројните непријатели начичкани на секој чекор -не е нешто што ги воодушевува играчите на Најтрејн.

Најиграната комбинација ја содржи ликот Андертејкер – што е базирана на Strength build со Light Armor за екстра побрзо движење и доџирање и побрзи напади. Овој тип на билд е исто така познат во повеќето вакви игри како „Glass Cannon” („Стаклен Топ“). Бидејќи во оваа игра што потежок оклоп носите тоа поспоро ви се движи ликот. Класата Андертејкер Најдобро функционира со гломазни двораки оружја затоа што финтата за плус 15% (Поради Волчјиот Талисман од првата тврдина во Елден Ринг) damage од Елден Ринг ако се применува “скок и удар” (маневар познат како “скок-пук” кај гејмерите кај нас уште од времето на флиперите) успева доста добро и ефикасно да функционира за правење екстра damage. Предност што другите можни класи ја немаат. Иако беа ветени нови оружја што требаа да бидат оружјата од “Shadow of the ErdTree” тоа ветување не беше исполнето. Уште се добиваат истите претходни ајтеми и од новите босеви.

Дизајнот на новите босеви е задоволителен а приказната е речиси непостоечка освен неколку NPC говори на крај од DLC-то. FROMSOFT девелоперите што ја прават Elden Ring NightRain и самите имаат кажано дека овој спиноф игра не им е во главниот фокус. Но сепак играта е игрива ако сте организирани и решени со пријатели да ги поминете содржините и нуди голем степен на сатисфакција кога ќе се совладаат босевите.

Ако имавте потешкотии да ги разберете термините во овој напис -може да го консултирате следниот Водич за термини во RPG игри -каде е објаснето значењето на секоја фраза или термин за неупатените во видео игри. А за самата базична игра Елден Ринг Најтрејн -која е потребна првично да се купи и има како основа за надоградување со ова DLC имаме и претходни написи, како и голем број написи за самата Елден Ринг од која е инспирирана оваа co-op spinoff игра- кои може да ги прочитате на следниот линк – што е феномен и светски хит што сè уште поттикнува голем постојан интерес кај играчите ширум светот- затоа што е тешка игра што нуди многу предизивици кои нудат огромна сатисфакција кога ќе се надминат.