пет, 8 август, 2025

Тетовка измамена за 20.000 евра, ја излажале дека ќерка ѝ била прегазена на пешачки премин

Лице ја контактирало телефонски, се претставило како лекар и ѝ кажало дека нејзината ќерка била прегазена на пешачки премин и дека е потребно да плати 20.000 евра за да биде оперирана. Таа ги зела парите и со нејзиниот сопруг отишла на договореното место во Скопје, каде што ги предала парите на женско лице

Антонија ПоповскаОд: Антонија Поповска

-

Фото: Мета.мк

Седумдесет и шест годишна од Тетово пријавила дека била измамена од едно лице за сума од 20.000 евра, соопшти Министерството за внатрешни работи (МВР).

Според пријавеното, лицето ја контактирало телефонски, се претставило како лекар и ѝ кажало дека нејзината ќерка била прегазена на пешачки премин и дека е потребно да плати за да биде оперирана. Како што е пријавено, ги зела парите и со нејзиниот сопруг отишла на договореното место во Скопје, каде што ги предала парите на женско лице.

Откако се вратиле во домот во Тетово, ќерката била таму, по што сфатила дека е измамена.

„Се преземаат мерки за расчистување на случајот“, наведено е во соопштението на МВР.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Штипјанец си ја убил 84 годишната мајка

Синоќа во 04.15 часот во Штип, полициски службеници од СВР Штип го лишиле од слобода С.З. (54), кој се сомничи дека околу 2 часот...
Повеќе
Македонија

Лишени од слобода две лица во скопско Рашче, пукале на семејна веселба

На 06.08.2025 во с. Рашче, скопско, полициски службеници од ПС Ѓорче Петров ги лишија од слобода Е.К. и Б.К. од с. Рашче. Околу 22 часот...
Повеќе

Најнови

Ctrl - Z

Најавена е играта Darksiders 4 што ја продолжува приказната од Darksiders 1

Darksiders 4 е игра од девелоперите Gunfire Games чијшто тизер трејлер беше објавен на настанот за промовирање игри на THQ Nordic. Иако има досега три игри во серијалот, играта продолжува таму...
Повеќе
Главна секција

Во јули откриени три од вкупно пет случаи на лајмска болест годинава

Во тековната година, односно во период од седум месеци, во земјава се регистрирани пет случаи на лајмска болест (lyme borreliosis), од кои три се евидентирани во јули, а еден во јуни...
Повеќе
Македонија

ИЈЗ: Во период на топло време најдобро е собната температура да се одржува на околу 25 степени

Идеална собна температура преку ден е 21 степени, а ноќе 18 степени, но во период на топло време најдобро е собната температура да се одржува околу 25 степени. Ако температурата надвор...
Повеќе
Македонија

Четири основни училишта и спортска сала во Кисела Вода, Центар и Могила ќе станат енергетски ефикасни

Четири основни училишта и една спортска сала во Oпштините Кисела Вода, Центар и Могила ќе бидат реконструирани и ќе имплементираат мерки за енергетска ефикасност. Општините ќе добијат средства од Проектот за...
Повеќе
Darksiders 4 главна слика скриншот од YouTube

Најавена е играта Darksiders 4 што ја продолжува приказната од Darksiders 1

Darksiders 4 е игра од девелоперите Gunfire Games чијшто тизер трејлер беше објавен на настанот за промовирање игри на THQ Nordic. Иако има досега три игри во серијалот, играта...

Во јули откриени три од вкупно пет случаи на лајмска болест годинава

ИЈЗ: Во период на топло време најдобро е собната температура да се одржува на околу 25 степени

Четири основни училишта и спортска сала во Кисела Вода, Центар и Могила ќе станат енергетски ефикасни

Значаен европски закон за медиуми стапи на сила, целта е да ги заштити новинарите

Тетовка измамена за 20.000 евра, ја излажале дека ќерка ѝ била прегазена на пешачки премин

Штипјанец си ја убил 84 годишната мајка

Молкот на институциите ја поттикнува омразата во Македонија, потребни се строги санкции за националистички и расистички повици

Контраспин: Министерот за спорт Ристовски произволно лицитира со бројот на млади спортски таленти

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе
Darksiders 4 главна слика скриншот од YouTube

Најавена е играта Darksiders 4 што ја продолжува приказната од Darksiders 1

Во јули откриени три од вкупно пет случаи на лајмска болест годинава

ИЈЗ: Во период на топло време најдобро е собната температура да се одржува на околу 25 степени