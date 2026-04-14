Кога од соседната зграда во Холмлија, јужно од Осло, почна да се крева црн чад, Беким Ахмеди од Тетово и Магнус Кевин Стриге ги зедоа работите во свои раце за да им помогнат на своите соседи, пренесува Порталб.мк од VG.no.

Во неделата 29-годишникот од Тетово слушнал врисоци кои доаѓале од соседната зграда и веднаш го зел противпожарниот апарат и се упатил кон зградата од која излегувал чадот.

„Кога стигнав таму, насекаде видов многу чад. На почетокот мислев дека гори стан, но пожарот беше во ходникот“, изјавил Ахмеди за VG.

За да помогне излегол и 26-годишниот Магнус Кевин Стриге. Тие објасниле дека ја отвориле вратата од зградата и се обиделе да го изгаснат пожарот.

„Си рековме еден на друг да земеме еден длабок здив. Потоа го направивме тоа заедно“, изјавил Стриге за VG.

Двајцата легнале на стомак и почнале да лазат кон огнот, низ чадот. Беким вели дека немал време да размислува за ништо друго освен за луѓето што живеат во зградата.

„Таму има многу семејства и деца. Мора да се реагира брзо за да го спречите. Мојата единствена мисла беше само да се обидам. Во тие моменти не размислуваш многу. Едноставно правиш што можеш“, рече Ахмеди.

И Ахмеди и Стриге имале тешкотии со дишењето и сега се задржани за наблудување во болницата Улевал.

Полицијата била известена за пожарот во 16:05 часот, по што полицијата, пожарникарите и медицинските служби биле испратени во Холмлија. По пожарот во болница биле однесени 16 лица.