Интервенцијата на Зеленски доаѓа откако Русија ги повика ОН и Црвениот Крст да ја истражат смртта на 50 украински воени заробеници во друг дел од Доњецк, кој е под контрола на сепаратистите поддржани од руската војска.

Војниците биле убиени во неразјаснети околности во напад на затворот во Оленивка, за кој двете страни се обвинија меѓусебно.

За ова од Црвениот крст на нивниот Твитер профил напишаа дека сепак и покрај „јавно побараната“ посета од нивна страна, руските војници не ги пуштиле да влезат внатре.

„Нашето барање за пристап до заробениците од казнената установа „Оленивка“ не беше исполнето. Давањето пристап на Цревниот крст до заробениците е обврска на двете страни во конфликтот според Женевските конвенции“, пишува во твитот.

To be clear, our request to access the POWs from Olenivka penal facility yesterday has not been granted.

Granting ICRC access to POWs is an obligation of parties to conflict under the Geneva Conventions.

— ICRC Ukraine (@ICRC_ua) July 30, 2022