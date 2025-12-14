Најмалку 12 лица, меѓу кои и еден од напаѓачите, се убиени во масовен напад со огнено оружје што се случи во Сиднеј, за време на настан по повод Ханука. Австралиската полиција нападот официјално го прогласи за терористички инцидент, објави Гардијан.

Премиерот на сојузната држава Нов Јужен Велс, Крис Минс, соопшти дека меѓу загинатите има и лице за кое се верува дека е еден од напаѓачите. Вториот осомничен напаѓач е во критична состојба, додека полицијата истражува дали во нападот учествувало и трето лице.

Полицијата и директорот на Австралиската служба за безбедност и разузнавање (ASIO), Мајк Бурџес, изјавија дека еден од напаѓачите бил познат за безбедносните служби, но не бил третиран како непосредна закана.

Во болница се пренесени вкупно 29 лица, меѓу кои и двајца полицајци, кои се во сериозна состојба, „на работ на критична“, соопштија надлежните.

Инцидентот се случил во 18:47 часот по локално време.

Кратко пред 20 часот, полицијата соопшти дека има две лица во притвор и дека активните напаѓачи биле „неутрализирани“.

Австралискиот премиер Ентони Албанезе го осуди нападот како „чин на зло антисемитско насилство“.

Истрагата за нападот е во тек, а безбедносните служби најавија зголемени мерки за безбедност низ целата земја.