Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека теренската вакцинација се одвива со одлично темпо, и тоа е единствениот начин да се заштитиме од новите соеви на ковид-19.

Теренската вакцинација, денеска ќе се одвива во овие населени места во секоја од следните општини:

Делчево/Македонска Каменица – Цера

Тетово – Желино, Стримница, Долна Лешница, Горна Лешница, Палатица, Требош, Узурмишт

Гостивар – Чегране, Форино, Врапчиште, Чајле

Штип – Чардаклија, Горен и Долен Балван, Крупиште

Прилеп – Ракле, Никодин, Царевиќ

Свети Николе –Мустафино

Кратово – Страцин, Димонце,Пендак,Крилатица, Таламанце, Трновац

Виница – Лаки, Драгобраште

Демир Хисар – Бараково, Единаковци, Света

Валандово – Пирава

Струга – Радолишта, Шум, Заграчани

Крушево – Норово, Алданци, Селце

Ростуше – Присојница

Дебар – Могорче

Струмица – Свидовица

Босилово – Старо Балдовци, Дрвош

Неготино –Пепелиште

Радовиш – Дедино, Ињево

Пробиштип – Долни Стубол

Кочани – Чешиново

Кичево – Србица, Ново Село

Кавадарци – Росоман, Сирково

Битола – Дихово, Нижеполе, Трново, Магарево, Брусник, Лавци

Вевчани – Велешта, Добовјани, Горно и Долно Татеши

Охрид – Мешеишта, Климештани, Ботун, Злести, Белчишта

Македонски Брод – Самоков

Велес – Дреново, Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште

Крива Паланка – Дубровница , Луке

Куманово – Арбанашко, Малотино, Рамно, Мглинце, Буковљане, Длабочица, Дејловце, Цветишница, Жегљане, Степанце, Кокино, Бајловце, Жељувино, Аљинце, Осиче, Облавце, Макреш, Канарево

Скопје – Сарај, Грчец, Крушопек, Љубин

„Процесот за теренска вакцинација е организиран во соработка со здавствените домови од секој град, локалната самоуправа и месните заедници.Министерството за здравство секојдневно ќе информира преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид-19,“ се вели во соопштението од Министерство за здравство.