Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека теренската вакцинација се одвива со одлично темпо, и тоа е единствениот начин да се заштитиме од новите соеви на ковид-19.
Теренската вакцинација, денеска ќе се одвива во овие населени места во секоја од следните општини:
Делчево/Македонска Каменица – Цера
Тетово – Желино, Стримница, Долна Лешница, Горна Лешница, Палатица, Требош, Узурмишт
Гостивар – Чегране, Форино, Врапчиште, Чајле
Штип – Чардаклија, Горен и Долен Балван, Крупиште
Прилеп – Ракле, Никодин, Царевиќ
Свети Николе –Мустафино
Кратово – Страцин, Димонце,Пендак,Крилатица, Таламанце, Трновац
Виница – Лаки, Драгобраште
Демир Хисар – Бараково, Единаковци, Света
Валандово – Пирава
Струга – Радолишта, Шум, Заграчани
Крушево – Норово, Алданци, Селце
Ростуше – Присојница
Дебар – Могорче
Струмица – Свидовица
Босилово – Старо Балдовци, Дрвош
Неготино –Пепелиште
Радовиш – Дедино, Ињево
Пробиштип – Долни Стубол
Кочани – Чешиново
Кичево – Србица, Ново Село
Кавадарци – Росоман, Сирково
Битола – Дихово, Нижеполе, Трново, Магарево, Брусник, Лавци
Вевчани – Велешта, Добовјани, Горно и Долно Татеши
Охрид – Мешеишта, Климештани, Ботун, Злести, Белчишта
Македонски Брод – Самоков
Велес – Дреново, Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште
Крива Паланка – Дубровница , Луке
Куманово – Арбанашко, Малотино, Рамно, Мглинце, Буковљане, Длабочица, Дејловце, Цветишница, Жегљане, Степанце, Кокино, Бајловце, Жељувино, Аљинце, Осиче, Облавце, Макреш, Канарево
Скопје – Сарај, Грчец, Крушопек, Љубин
„Процесот за теренска вакцинација е организиран во соработка со здавствените домови од секој град, локалната самоуправа и месните заедници.Министерството за здравство секојдневно ќе информира преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид-19,“ се вели во соопштението од Министерство за здравство.