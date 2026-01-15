Се очекува министрите за надворешни работи на Данска и Гренланд да се сретнат во среда со потпретседателот Џ.Д. Венс и државниот секретар Марко Рубио во Белата куќа, а тензиите се зголемуваат околу обидот на претседателот Трамп да го купи или преземе Гренланд.

Ова ќе биде прва ваква средба меѓу трите влади барем откако Трамп ги обнови заканите за Гренланд, полуавтономна данска територија. Очигледно охрабрен од успехот на американската воена операција што доведе до заробување на лидерот на Венецуела на 3 јануари, Трамп минатата недела изјави дека „ќе направи нешто за Гренланд, без разлика дали им се допаѓа или не“.

Лидерот на Гренланд јасно стави до знаење дека територијата не е заинтересирана за американско преземање. Во вторник, тој ја даде својата најсилна изјава досега дека жителите на Гренланд би претпочитале да останат со Данска.

„Ако треба да избереме помеѓу САД и Данска тука и сега, ние ја избираме Данска“, изјави премиерот Јенс-Фредерик Нилсен од Гренланд во вторник за време на заедничката прес-конференција во Копенхаген со премиерката Мете Фредериксен од Данска.

„Не е дојдено време за внатрешни дискусии и поделби“, рече тој, зборувајќи за нејзините често затегнати односи со Данска, поранешниот колонизатор на Гренланд. „Дојде време да се обединиме.“

Во своите коментари, Фредериксен се согласи, изложувајќи стратегија за состанокот во Белата куќа: „Се обединуваме, остануваме заедно и си заминуваме заедно.“

Трамп и високите функционери во неговата администрација дадоа различни објаснувања за тоа како САД би можеле да ја преземат контролата или сопственоста врз Гренланд. Трамп не ја исклучи можноста за преземање на Гренланд со воена сила, но Рубио рече дека претседателот планира да го купи, наместо да нападне.

Тоа се чини дека е неуспешен потег. Данска нема овластување да го продаде Гренланд, а Нилсен постојано повторува дека територијата не е на продажба.

Улрик Прам Гад, експерт за Гренланд во Данскиот институт за меѓународни студии, рече дека средбата лице в лице со американските претставници е знак на напредок.

Венс се чини дека е ново дополнување на состанокот, што Рубио го објави минатата недела без да го спомене потпретседателот. Министерството за надворешни работи на Данска во вторник соопшти дека Венс ќе присуствува на состанокот.

Јакоб Фанк Киркегард, виш соработник во тинк-тенкот Бругел во Брисел, рече дека присуството на потпретседателот, повисок функционер кој покажа подготвеност јавно и агресивно да ги предизвикува странските претставници, ги зголеми влоговите за состанокот.

„Фактот дека не се само министрите за надворешни работи – дека е и Џ.Д. Венс – малку го зголемува влогот“, рече Киркегард.

Во петок и сабота, двопартиска делегација на американски пратеници ќе отпатува во Копенхаген, главниот град на Данска, за да се сретне со политички и бизнис лидери од Данска и Гренланд.

Целта на посетата, рече претставничката Сара Џејкобс, демократ од Калифорнија, е да се покаже дека американските пратеници „се спротивставуваат на агресивните напори на претседателот Трамп да го стекне Гренланд“.