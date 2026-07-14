Менувањето на имињата на улиците по укинувањето на одлуката од 2007 година од страна на Уставниот суд предизвика политички тензии, протести и два прекини на седницата на Советот на општина Тетово, пишува Порталб.мк.

На денешната седница опозициските советници од НАИ побараа како прва точка на дневниот ред да се додаде измената на имињата на неколку улици во градот, предлог кој беше поднесен неколку дена претодно.

Барањето беше прифатено од мнозинството, но беше изгласано како последна точка на дневниот ред, а не како прва.

Опозициските советници од НАИ два пати побараа оваа точка да биде прва, па дури и протестираа, но ова не беше прифатено. Двапати беше побарана пауза за советниците да можат да се договорат за ова прашање, но без резултат.

Откако ова нивно барање не беше прифатено, советниците на НАИ ја напуштија седницата.

Координаторот на советниците на НАИ, Берат Мурати, нагласи дека прашањето за имињата на улиците не е приоритет за општинското раководство.

„Ние како советници не сме против решавање на прашањето за имињата на улиците. Напротив, ќе дадеме максимум и ќе се потрудиме улиците во Тетово да бидат именувани на албански јазик. Една од нив ќе биде и Мујдин Алиу. Побаравме ова да се стави како прва точка на дневниот ред, за да се прекине седницата и Комисијата да се состане утре за да донесе одлука, а потоа седницата да продолжи некој друг ден. Немаме намера да го водиме Општинскиот совет кон предвремени избори. Ние сме за изнаоѓање на решение, а не за предизвикување на проблемот“, рече Мурати.

Во меѓувреме советникот од ВЛЕН, Алби Ќамили, кој е и претседател на Комисијата за преименување на улиците, рече дека оваа комисија утре има седница и дека доколку предлогот на НАИ за измена на имињата се усвои денес, тоа нема да биде законски, бидејќи пред да се усвои за тоа е потребна согласност од Владата.

„Ние ја прифативме таа иницијатива. Според процедурите и Правилникот за работа на Советот на општината, на крајот од дневниот ред најчесто се ставаат дополнителни точки кои се предлагаат при усвојувањето на дневниот ред. Кога видоа дека го прифативме нивното барање и дека сме подготвени да расправаме, тие побараа оваа точка да биде ставена прва на дневен ред. Ова е апсурдно, ние ја додадовме таа точка според правилникот, и според него таа точка се става на крај. Таа и понатаму е на дневен ред. Ги повикуваме советниците на ДУИ да почекаат до точката каде што ќе се расправа за таа одлука. Ние сме спремни за дискусија и да ја изгласаме. Но, треба да имаме предвид дека иако ја изгласаме таа нема да има правно дејство. Затоа што потребна е согласност од Владата и усвојувањето на овој предлог ќе ја носи Општина Тетово кон предвремени избори“, рече Ќамили.

Тој рече дека утре Комисијата за именување на улици ќе одржи седница каде што ќе започне потврдувањето на имињата што ќе бидат на списокот со имиња што ќе бидат испратени до Владата.

„Нормално, тоа нема да заврши утре, тоа е само фаза. Ќе усвоиме некои имиња и ќе има и други седници на Комисијата. Фаза по фаза ќе го комплетираме списокот што ќе го испратиме и до Владата. Процедура што мора да се направи според правилата, за да немаме последици и пречки, како што имаме сега со некои половични одлуки што ни ги оставија претходните лидери. Утре ќе има седница на Комисијата, во која што ќе заврши само една фаза. Ќе продолжиме со другите седници и, откако ќе ги потврдиме сите имиња на списокот, списокот ќе го испратиме до Владата“, рече Ќамили, кој не даде конкретни рокови кога се очекува да заврши овој процес.

Демократската унија за интеграција на 11 јуни и 26 јуни протестираше откако Уставниот суд ги поништи имињата на неколку улици и плоштади во Тетово што беа усвоени во 2007 година.

Зошто Уставниот суг ги укина имињата на улиците?

На 17 јуни 2026 година Уставниот суд ја укина одлуката на Советот на општината од 2007 година, со која градскиот плоштад и седум улици добија имиња на албански јазик, а три улици беа преименувани на македонски.

Судот донесе одлука откако утврди дека нема докази дека општината поднела барање до Владата за потребната согласност, ниту акт со кој Владата дала согласност за Списокот, согласно член 5 став 2 од Законот за определување на имињата на улиците, плоштадите, мостовите и другите инфраструктурни објекти, поради што Судот утврди дека овој законски услов не е исполнет.

Опозицијата постојано инсистираше дека во моментот кога е донесена оваа одлука била побарана согласност од централно ниво, но не е добиен одговор, а согласно член 73 од Законот за локална самоуправа, според кој доколку се бара претходна согласност од друг орган при донесување на општински акт, тој орган согласноста треба да ја даде најдоцна во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на актот, а доколку не го направи тоа во предвидениот рок, тогаш актот се смета за прифатен како што е предложен од општината.

Уставниот суд, исто така, се повикува на овој член, но во отсуство на документот со кој се бара согласност, судот ја укина одлуката.

Од Општина Тетово изјавија дека не добиле одговор од Државниот архив дека до Владата е поднесено барање за согласност за измена на имињата, како што е предвидено во Законот за определување на имињата на улиците.

И во Владата не се пронајдени докази. Порталб.мк преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ги побара од Владата на Северна Македонија сите барања што примени од Општина Тетово во архивата на Владата во периодот од 01.10.2006 до 01.05.2007 година.

Од Владата нè информираа дека по детална проверка на документацијата складирана во магацинот на Владата, успеале да пронајдат само едно барање кое нема врска со прашањето за имињата на улиците, туку за штети предизвикани од врнежите во неколку села.

Порталб.мк веќе неколку дена бара дополнителни објаснувања и од Министерството за транспорт и врски, околу тоа дали тие имаат добиено барање за согласност за измена на имињата во 2006/2007 година, но оттаму не добивме одговор.

Одлуката на Уставниот суд следуваше откако Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 година поднесе иницијатива за оценување на уставноста на одлуката на Советот на општина Тетово со која се изменија имињата на улиците.

Нова иницијатива за измена на имињата на улиците во Тетово од 2022 година, но без епилог

Процесот на преименување на улиците во Тетово започна, но не успеа да се заврши за време на општинската администрација 2021/25 година и процесот беше прекинат непосредно пред локалните избори.

Работната група за ова прашање повторно беше составена во јануари оваа година, но и по шест месеци сè уште нема ништо конкретно. Според општината, нешто конкретно се очекува во овие два месеци.

Од опозицијата критикуваат за одложување на процесот.

Во Тетово и порано имало слични иницијативи кои немале епилог.