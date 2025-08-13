сре, 13 август, 2025

Телото на нуркачот што исчезна во водите на Охридското Езеро сè уште не е пронајдено

Информацијата дека било пронајдено телото на бугарски нуркач кој исчезнал во водите на Охридското Езеро ја пренесоа голем дел од македонските медиуми

Информацијата дека било пронајдено телото на бугарски нуркач кој исчезнал во водите на Охридското Езеро ја пренесоа голем дел од македонските медиуми. Портапролот на СВР – Охрид Стефан Димоски, во изјава за „Вистиномер“ дадена денеска (11 август), ги демантира ваквите информации и потврди дека по нуркачот сè уште се трага, пишува „Вистиномер“

Во продолжение ви ја пренесуваме објавата во целост:

Анализираме објава на Фејсбук која вели:

Пронајдено телото на бугарскиот нуркач кој исчезна во Охридско Езеро кај Трпејца.

Објавата споделува и напис во кој се вели:

Според најновата неофицијална вест од Охрид давеникот чие тело попладнево е пронајден кај Трпејца е телото на нуркачот по кој се трагаше. Според очевидци на чинот на пронаоѓање на давеникот се работи за лице кое е облечено во нуркачко одело кое имало опрема за нуркање.

Информацијата дека било пронајдено телото на бугарски нуркач кој исчезнал во водите на Охридското Езеро ја пренесоа голем дел од македонските медиуми.

Како што информираше полицијата, на 9 август  во 13.15 часот, во СВР Охрид и езерската полиција било пријавено дека И.Т.(52) од Република Бугарија, исчезнал при нуркање на длабочина од 89 метри во водите на Охридското Езеро, над селото Трпејца.

Но, телото на нуркачот сè уште не е пронајдено.

Портаролот на СВР-Охрид Стефан Димоски, во изјава за „Вистиномер“ дадена денеска (11 август), ги демантира ваквите информации и потврди дека по нуркачот сè уште се трага.

Како што ни посочи, веднаш штом било пријавено, полицијата почнала потрага, а во акцијата се вклучени тимови од езерската полиција и Црвен крст.

Поради ова, можеме да заклучиме дека објавата што ја анализираме е невистинита.

 

